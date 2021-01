Cvirus.-Cantó demana a Puig que assumisca el "comandament únic" de la sanitat valenciana i lidere el seu govern "trencat

També li ha demanat que "lidere el seu govern que està trencat" pel confinament que demanen els seus socis (Compromís i Unides Podem) i que Puig (PSPV) no contempla fins a veure l'efectivitat de les últimes restriccions vigents des del 7 de gener, davant la confusió que genera en els valencians.

Així li l'ha transmès en una reunió de més de mitja hora en el Palau de la Generalitat, després d'una altra entre Puig i la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. La seua última trobada amb els portaveus de l'oposició va ser el 22 d'octubre.

Cantó ha lamentat als periodistes que la Comunitat Valenciana va batre aquest dimarts un rècord molt dolorós amb 92 morts per la pandèmia. Açò eleva a 438 els decessos de gener, 143 d'ells en residències, "mentre el govern valencià està trencat", ha denunciat.

Davant aquesta situació, ha urgit Puig a posar-se al capdavant del Consell i a comptar amb Ciutadans "si no pot recompondre-ho", perquè creu que és evident que no va a durar el que queda de legislatura fins al 2023. "Ens anem a comportar de forma molt més responsable que els seus socis", ha promès, per a demanar-los que "deixen de practicar aquesta política aprofitada".

A nivell sanitari, el síndic 'taronja' ha reclamat a Puig que es pose "al capdavant" d'un comandament únic que englobe tota la sanitat pública i privada, tant hospitals com clíniques, els tres col·legis provincials de metges, infermeres i farmacèutics, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els ajuntaments i el sector de les residències i l'atenció a dependents.

"Estem en una situació més dramàtica que la de l'any passat; és increïble que açò succeïsca en la tercera onada", ha asseverat, per a criticar que "per pura ideologia, el tripartit no demane l'ajuda que li ofereix el sector privat". Ha defès açò "no solament per la COVID, perquè hi ha gent que porta mesos esperant proves i això va a costar vides; és un crim quan hi ha llits en hospitals privats".

En aquesta línia, Cantó ha demanat a Puig que ajorne un any la reversió a gestió pública del departament de salut de Torrevella (Alacant), en considerar que "en aquest moment cal comptar amb tota l'ajuda i no es pot generar més caos administratiu".