Cvirus.- L'Ajuntament diu que les dades d'aigües residuals a València reflecteixen que "està empitjorant la situació"

Valia s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit juntament amb l'edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, per a parlar de la reducció de la taxa de clavegueram, preguntada per si hi ha novetats respecte a l'evolució de la Covid-19 en la ciutat a partir de l'anàlisi de les aigües residuals.

"Hi ha novetats però, desgraciadament, no són positives", ha respost la responsable municipal, que ha assegurat que València té "uns nivells molt alts" de casos de coronavirus. "Des del salt que va haver-hi a partir del pont d'octubre, no hem tornat a recuperar nivells anteriors i ara mateix estem en un moment significatiu" quant a incidència de la Covid-19, ha comentat en eixa línia.