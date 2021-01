Paz Padilla, sobre su regreso a 'Got Talent': "Estaba muy blandita y podía dañarme mucho"

La presentadora y actriz Paz Padilla ha hablado durante la presentación de la nueva temporada de Got Talent, que regresa a Telecinco este viernes, sobre cómo fue su incorporación a las grabaciones del concurso después del fallecimiento de su marido.

"Me incorporé a la mitad del programa y me sentí protegida y arropada por mis jefes", decía, pues "lo fácil habría sido sustituirme, pero me dijeron que me tomara el tiempo que necesitara y reservaron mi sitio", decía Paz Padilla emocionada.

"Es un programa donde no sólo hay talento, sino que es un programa donde se ven las relaciones humanas y hay mucha emoción", exponía la humorista.

Pero las grabaciones comenzaron y ella no estaba aún preparada para presenciar y manejar esas emociones. Tuvo que hacer "un trabajo personal" y "rodearse de amor" para poder hacerlo.

"Estaba muy blandita como para enfrentarme al programa, podía dañarme mucho", decía la presentadora, que llegó al programa ya en las semifinales, aunque pudo ver antes todo lo que había pasado para estar al día del programa.

Sin embargo, regresar a Got Talent y al trabajo le vino bien una vez que estaba preparada. "He estado muy sensible, pero me dio mucha vida y muchas ganas de vivir, Got Talent me demuestra que la vida es preciosa y que las historias de superación que se ven en el escenario hay que emularlas".

Paz Padilla, una de las miembros del jurado más carismáticas y que siempre aporta humor al concurso, tuvo que reprimirse, a causa de la pandemia. Ella, que suele subir al escenario e interactuar con los concursantes, no pudo hacerlo.

"A mí, que soy una persona muy tocona, que me dijeran por el pinganillo 'Paz, no toques, Paz, no te acerques', me resultaba raro, pero en medio de una pandemia no se podía hacer, claro", ponía de manifiesto.