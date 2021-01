El PP alerta de que el servicio de adicciones municipal "peligra" por la pérdida "del 36% de trabajadores"

Así, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, que ha visitado este miércoles el Centro de Día de Drogodependencias Juan XXIII, junto al concejal José Luis García, ha explicado en un comunicado que la dotación de recursos humanos y económicos destinados a la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones "no ha dejado de menguar en estos años de mandato del alcalde, el socialista Juan Espadas".

"Concretamente, se ha pasado de 14 trabajadores en 2016 a nuevetrabajadores en 2021, de los cuales solo cuatro son técnicos. Los técnicos han pasado de siete a cuatro, lo que supone una reducción de personal de un 36 por ciento", ha afirmado.

Pérez ha detallado que todo el personal del Servicio de Salud se hareducido "un 38 por ciento de 2016 hasta ahora, a pesar de que el volumen de pacientes que tiene que atender este departamento se ha incrementado". Todo ello provoca que el Servicio de Salud "se está planteando cerrar cinco Unidades de Promoción de la Salud por falta de técnicos".

Por ello, el PP ha presentado una propuesta a Pleno, que se debatiráel viernes en la Comisión de Control y Fiscalización, para que elAyuntamiento "proceda a dar cumplimiento, con la mayor celeridad posible, al acuerdo aprobado por unanimidad en la sesión del pleno de 28 de diciembre de 2018, consistente en que el Ayuntamiento preste los recursos oportunos y adopte las medidas necesarias al objeto de elaborar un nuevo Plan Municipal de Adicciones, que contemple todas las realidades actuales en torno a estamateria".

Además, desde el PP se solicita un incremento de la dotación de recursos humanos y la financiación municipal destinada a la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones de la Delegación de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social; incluyendo la creación de un Centro de Día municipal para la atención e incorporación sociolaboral de personas afectadas por adicciones, específicamente destinado a la prevención y la atención de la poblaciónmenor de edad y sus familias; así como la puesta en marcha de undispositivo específico para gestionar los comportamientos de riesgo quepresenten los adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Por último, el PP ha destacado que la adicción se ha diversificado y ha adquirido mayor complejidad en ámbitos como el de la ludopatía, con la incidencia entre menores y jóvenes de las apuestas deportivas por internet o el abuso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, como es el caso de la adicción a los videojuegos. Por todo ello, "la labor de prevención y el trabajo con las familias y los colegios es fundamental", ha añadido Pérez.

"La realidad en el Ayuntamiento es que su Plan Municipal de Drogodependencias sigue siendo obsoleto", ha concluido el portavoz popular. "Fruto de la desidia de Espadas, su Plan Municipal de Drogodependencias no incorpora a las nuevas adicciones ni articula su desarrollo de forma integral con otras áreas municipales. Es un documento que no cuenta con difusión pública, estructura sus actuaciones por programas y, sobre todo, no ha sido trasladado para su aprobación al Pleno Municipal".