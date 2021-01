Calamocha llega esta madrugada a los -18 grados, la segunda localidad de España con la temperatura más baja

En declaraciones a Europa Press, la teniente de alcalde de Calamocha, Sonia Palacios, ha explicado que la nieve caída estos días, durante el paso de la borrasca 'Filomena', ha derivado en hielo ante las bajas temperaturas, lo que ha hecho que la brigada municipal esté doblando turnos de trabajo para limpiar las calles y evitar problemas de circulación y tránsito. Asimismo, cuentan con la ayuda de Protección Civil, Bomberos, alcaldes pedáneos y algunos vecinos.

En este punto, ha recordado que Calamocha cuenta con 11 pedanías y que, si no fuese por la ayuda de sus alcaldes y vecinos, "sería imposible llegar a todos". En este contexto, desde el Ayuntamiento han pedido a los ciudadanos, sobre todo a los más mayores, que no salgan de sus casas si no es absolutamente necesario.

De hecho, el Consistorio ha habilitado un número de teléfono para que las personas mayores puedan contactar si necesitan algo para llevárselo a casa y, de esta forma, evitar que salgan. En principio, no se están registrando problemas importantes en la localidad, aunque bien es cierto que algunas tuberías de casas particulares han llegado a congelarse.

Hacía años que Calamcha no registraba temperaturas tan bajas. Palacios ha mencionado que llegar a las -12 es algo bastante normal en invierno, pero no a -18. No obstante, ha recordado que en 2001 los termómetros marcaron -23 y que la temperatura más baja la registraron en 1963, con -30 grados. Aunque ha apostillado que este clima tan bajo también tiene sus ventajas, por ejemplo, hace que este municipio tenga "un jamón excelente" porque este tipo de temperaturas son muy buenas para estos productos y, en general, para los embutidos.

LIMPIANDO LAS CALLES

La concejal de Festejos, Deporte, Cultura y Educación de Santa Eulalia, Carmen Maorad, ha señalado que, aunque esta noche se hayan llegado a los -17,8 grados, la anterior se llegó casi a los -25. Ante la previsión de que iban a llegar estas temperaturas tan bajas tras la nevada del temporal 'Folimena', las contratas del Ayuntamiento no han parado de trabajar limpiando las calles del municipio.

"Si no hubiese sido por ellos, y la colaboración de los vecinos, habría sido imposible mover cualquier coche". En este contexto, ha remarcado que se está echando sal constantemente en las calles, sobre todo se están cuidando los accesos al centro de día y al entro de salud.

Maorad ha recordado que, en el centro de día, el Ayuntamiento presta un servicio de comedor en el que los usuarios recogen la comida. Debido al frío, está siendo el Consistorio el que va a casa de estas personas a llevarles los alimentos, el objetivo es que los mayores salgan lo menos posible.

En principio, no se ha registrado ningún incidente grave en la localidad. Lo que sí que es previsible, ha añadido, es que en las casas particulares que permanecen cerradas, las de vacaciones, pueda haber algún problema con las tuberías si no se dejaron cerradas y sin agua.