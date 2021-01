CCOO y UGT acusan al Gobierno de "menospreciar" el diálogo social y avisan de movilizaciones "si se entierra"

Así lo han señalado en una nota de prensa conjunta tras manifestar su "descontento" tras la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social celebrada este martes, un órgano "esencial" de negociación y que, sin embargo y a su juicio, el Gobierno "está menospreciando".

De hecho, han recordado que fueron los sindicatos los que solicitaron esta reunión hace casi un mes, el 14 de diciembre, antes de la aprobación de los Presupuestos de Cantabria para 2021 y de la Ley de Medidas de Acompañamiento, con el fin de analizar las consecuencias que dichas leyes pudieran tener sobre el diálogo social.

Sin embargo, han lamentado que la convocatoria de la reunión "no ha sido hasta casi un mes después, cuando ya estaba todo aprobado, constatando el grave quebranto que este hecho supone en la confianza del diálogo social".

Por ello, CCOO y UGT han expresado su "indignación por el escaso compromiso real" del Gobierno con el diálogo social y han destacado qu desde el acuerdo de abril todas las reuniones celebradas han sido "meramente informativas, carentes de contenido, improductivas e inútiles para resolver los verdaderos problemas que tienen planteados los trabajadores y la empresa, el empleo y la economía".

Carmona ha explicado que en la reunión de ayer han "puesto en evidencia la fragilidad" en la que se encuentra el diálogo social y han criticado la "modificación" en los presupuestos de algunos acuerdos alcanzados que "nos habían llevado meses de trabajo".

Además, tanto los sindicatos como la patronal han anunciado que no designarán representantes para el Consejo Económico y Social (CES), reclamando remitir a la Mesa del Diálogo Social el debate sobre su reforma y el modelo para Cantabria, ha señalado.

Por su parte Sánchez, ha criticado que el Gobierno "se ha dedicado a utilizar el diálogo social para simular un aparente proceso de negociación con empresarios y sindicatos, cuando la realidad ha sido la convocatoria de reuniones para cubrir el expediente", que "solo han servido para perder el tiempo y marear la perdiz".

"El Gobierno regional, en el marco del COVID-19 y parapetado detrás del Boletín Oficial, ha repartido durante estos últimos meses una suerte de ayudas y subvenciones tan desconocidas por empresarios y sindicatos como inútiles para la finalidad que deberían servir como confirman los malos datos de empleo, de brecha social, de desigualdad y de crisis económica", ha señalado.

Para UGT y CCOO, la aprobación de los Presupuestos 2021 y de la Ley de Medidas "sin haber pasado" por el diálogo social ha supuesto un "grave quebranto en la confianza" y les "ha obligado" a presentar a las grupos parlamentarios un paquete de propuestas de enmiendas "que no fueron aceptadas y que tenían la única finalidad de hacer posible", en el escenario de prórroga del estado de alarma un segundo acuerdo COVID.

Según los dos sindicatos, estos presupuestos "dan la espalda a las reivindicaciones de los trabajadores" y "abren un camino de incertidumbre" para el diálogo social en 2021.

MOVILIZACIONES

Por estos motivos, han considerado que si el Gobierno mantiene el "diálogo de sordos en el que está instalado", más vale que el mismo se dé "por finalizado, asumiendo cada parte la responsabilidad que le corresponde".

"Si el Gobierno decide enterrar el diálogo social, los sindicatos estaremos en la obligación de movilizar a los trabajadores de Cantabria para exigir medidas que frenen la destrucción de empleo, el empleo precario y el avance de la pobreza y la desigualdad social", ha señalado Sánchez.

A su vez, Carmona ha insistido en que la aplicación del primer acuerdo del diálogo social "no ha llegado a todos los trabajadores", pero "justo enfrente vemos todos los días como se hace una dispensa millonaria de dinero para muchas empresas que no sabemos si lo necesitan o no".

"Al final lo único que queremos es que el diálogo social sirva para desarrollar el trabajo que se hace en las mesas y que se plasme en medidas concretas que afecten a los trabajadores, a las empresas y garanticen un reparto adecuado del dinero público", ha concluido.

NUEVAS PROPUESTAS SINDICALES

CCOO y UGT han insistido en la necesidad de "reconducir" la "insostenible" situación en la que a su juicio se encuentra el diálogo social y que "solo se podría revertir si hay voluntad política para ello".

De hecho, no quieren "cejar en su empeño" de que sea en el seno del Consejo del Diálogo Social donde afloren las medidas que ayuden a Cantabria a paliar la crisis derivada del Covid, por lo que han presentado una "nueva batería" de propuestas para alcanzar un segundo acuerdo y poner en marcha otro "plan de choque" con el fin de "dar una oportunidad al acuerdo, recuperar la confianza y dar utilidad al diálogo social".

El documento, con una cuantía de casi 20 millones de euros, incluye un Plan de Choque por el Empleo con una convocatoria extraordinaria de corporaciones locales con cargo a fondos propios del Gobierno de Cantabria y ayudas a la contratación. Además, recoge un plan de medidas urgentes para trabajadores afectados por ERTE, reducción de jornada o excedencia, así como una línea de apoyo a empresas.

En cuanto al Plan de Choque por el Empleo, se divide en dos grandes apartados. Por una parte, la convocatoria extraordinaria del programa de corporaciones locales, donde el Servicio Cántabro de Empleo financiará parte de los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores hasta un importe máximo de 10.000 euros por cada contrato a jornada completa por un periodo de seis meses. La cuantía propuesta para esta medida es de 10 millones de euros.

En este primer bloque también se recogen ayudas a la contratación de desempleados para sustituir a trabajadores por causa de contagio, aislamiento o que tengan a alguna persona dependiente o menor en dichas circunstancias. También se contemplan subvenciones para contratos temporales iniciales con una duración mínima de un año, contrataciones indefinidas iniciales y conversiones de temporales a indefinidos, primeras contrataciones por parte de autónomos. así como ayudas a los incrementos de jornada.

El segundo bloque se refiere a un plan de medidas urgentes para trabajadores afectados por ERTE, reducción de jornada o excedencia desde el 1 de julio de 2020 a 31 de enero de 2021, con ayudas de 10 euros por día con una duración máxima de 90 jornadas.

Por último, el tercer bloque es una línea de apoyo a empresas para el primer semestre de 2021 y que incluye un complemento a la exoneración de cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores, a partir del 50% de la plantilla anterior al Estado de Alarma y para empresas que no superen los 100 trabajadores.