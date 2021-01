Cvirus.- Tres funcionaris d'IIPP, contagiats en el brot que afecta la presó de Picassent

Des de l'Administració no tenen encara les dades actualitzades dels funcionaris contagiats i han recordat que els encarregats de les proves diagnòstiques de Covid-19 als empleats públics no són ells, sinó la mútua corresponent i les CA.

No obstant açò, des de la direcció del centre, han apuntat les mateixes fonts, es va agilitzar la realització de proves d'11 funcionaris en l'hospital corresponent.

Segons les últimes dades conegudes pel sindicat, a falta del resultat de la prova realitzada a una treballadora a la qual se li va realitzar a última hora, hi ha tres treballadors positius confirmats per PCR, ha indicat el sindicat.

Malgrat açò, Acaip-Ugt ha denunciat que l'empresa contractada per la Secretaria General d'IIPP per al seguiment de contactes ha actuat "de forma negligent" ja que "en cap moment ha prescrit que se'ls fera cap prova, no ha rastrejat els seus possibles contactes laborals i, en les telefonades realitzades als treballadors han demostrat un total desconeixement de l'activitat que es realitza en un centre penitenciari, tractant de tirar la culpa de la situació als propis treballadors afectats".

Per açò des del sindicat han requerit la rescissió del contracte, ja que és "tirar els diners".

Dilluns passat es va reunir el Comité de Seguretat i Salut laboral del centre penitenciari després de la sol·licitud d'Acaip-Ugt i es va facilitar la informació que s'havia reclamat i es van analitzar les peticions realitzades per aquesta organització: suspensió de totes les activitats del centre en les quals participen interns de més d'un departament; suspensió de trasllats d'entrada i eixida d'interns; suspensió de permisos d'eixida d'interns.

"Aquesta petició és l'única acceptada pel centre penitenciari, que ha sol·licitat autorització per a açò a la Secretaria General d'IIPP. Malgrat la gravetat del brot, malgrat que se segueixen detectant més positius asimptomàtics entre interns que tornen de permís, malgrat que el presumpte origen d'aquest brot estava en un intern que havia tornat després d'una eixida, a data de hui encara no s'ha rebut resposta a eixa petició", han lamentat.

El sindicat ha sol·licitat hui que s'inicien els tràmits administratius oportuns perquè es reconega com a accident en acte de servici el contagi dels companys.