El temporal a la Comunitat: -10.6ºC en Ademúz, gelades a Xàbia i dos municipis que no superen els 0º des de Reis

Així es desprèn de les dades facilitades per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el '112 Comunitat Valenciana' i recollits per Europa Press.

Durant aquesta jornada segueix havent-hi molta neu en l'interior de la Comunitat Valenciana, ha apuntat Aemet, que ha concretat que dos localitats xicotetes i un poc més altes com Fredes i Castellfort no han pujat de 0º des del migdia del dia de Reis. Davant d'ells i després de molts dies per sota de zero, a Morella i Vilafranca han superat aquesta xifra amb 1.7 i 3.1ºC.

Així, les temperatures mínimes s'han registrat hui en Ademús, amb -10.6º; Utiel, amb -9.2; Xalans, -5; Villena, -3.4; Fontanars dels Aforins, -3.1; Vilafranca, -2.8; Castellfort, -2.7; Atzeneta del Maestrat, -2.5; Bétera, -2.1; Llíria, -2; Xàtiva, -1.8; Zarra, -1.7; el Pinós, -1.5; Fredes, -1.3; i Morella, -0.3.

En l'interior de Castelló les mínimes de hui han sigut més altes que ahir a causa que ha bufat vent de matinada, a vegades fort, la qual cosa ha incrementat la sensació de fred.

I aquest dimecres també hi ha hagut gelades en el litoral o a prop: Xàbia, amb -0.9ºC; Sagunt i Aeroport de València, amb -0.8; Oliva, amb 0.9; Alacant, 1; València, 1.3; Torís, 1.5; Rojals, 2; Benidorm, 2.4; Castelló, 2.7; Polinyà del Xúquer, 3.7; Aeroport d'Alacant-Elx, 3.9; Torreblanca, 4.2; i Miramar, 4.8.

El nivell d'Emergència 0 es mantindrà fins que desaparega el risc de gel i la maquinària haja de seguir actuant en les carreteres, ha informat el '112 Comunitat Valenciana'.

Així, s'ha realitzat una nova crida a la ciutadania per a evitar desplaçaments innecessaris i no dificultar la circulació de les màquines.

Durant aquesta jornada s'intensificaran els treballs de distribució de sal en totes les vies per a evitar la formació de plaques de gel. En l'interior de Castelló, a més, els esforços se centren a recuperar els accessos a masies i explotacions agràries.