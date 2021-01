Cvirus.- Bonig exigeix a Puig que revise "deficiències" en hospitals de campanya i prenga decisions "amb una sola veu"

Unes altres de les seues peticions són que el Govern permeta baixar els impostos a l'hoteleria i el comerç en funció de les limitacions d'horari i aforament, que "diga la veritat" als ajuntaments sobre la situació crítica de la pandèmia a la Comunitat Valenciana o que la Conselleria de Sanitat cree un grup per a analitzar l'efectivitat de les vacunes una vegada s'apliquen les dos dosis.

Així li l'ha transmès en una reunió "cordial" en el Palau de la Generalitat abans d'una altra entre Puig (PSPV) i el líder de Cs, Toni Cantó. L'última vegada que el president es va reunir amb els portaveus de l'oposició va ser el 22 d'octubre.

Bonig, després de la conversa d'una hora, ha advertit que la situació de la Comunitat és "molt crítica" amb 438 morts per la pandèmia des de l'1 de gener, una mitjana diària de 37. "Sense crear alarmisme", li ha urgit al fet que diga la veritat als valencians i mantinga una comunicació bidireccional amb els alcaldes de tots els partits, sense "falsejar les dades", una cosa al que Puig s'ha compromès segons ella.

També li ha demanat que la Generalitat "no siga un govern amb tres veus" perquè "no es pot donar la sensació de que hi ha experts del PSOE, Compromís i Podem". "El que hagen de parlar, que es quede en aquestes parets", ha recalcat per a exigir unitat de criteri quan qualsevol membre del Consell done la seua opinió, ja que veu descontrol i creu que "la gent no sap a què atenir-se" davant les seues diferències pel confinament.

La cap del PPCV ha assegurat que sap que és difícil perquè va ser consellera en l'últim govern d'Alberto Fabra i es van haver de prendre "mesures dures i patir les seues conseqüències" per la crisi. "Però açò és governar, ja m'agradaria haver comptat amb una oposició tan comprensiva i lleial en alguns temes com està sent el PP", ha afirmat recordant que aleshores "va haver-hi discussions però quan es va adoptar una decisió el govern va eixir amb una sola veu".

Li ha preguntat així a Puig si el confinament està o no sobre la taula i ell "ha dit que de moment no" com va anunciar aquest dimarts. "Ell creu que les mesures són suficients", ha subratllat posant com a exemple el cas de Catalunya, amb més restriccions i alt nivell de contagis.