Margaret Qualley rompe con Shia LaBeouf tras las acusaciones de violencia del actor

Parecía que siempre acababa siendo perdonado por Hollywood, a pesar de que sus continuas manchas en el historial. Pero en un momento dado llega la gota que colma el vaso. Y para Shia LaBeouf ese día da la sensación de que ha llegado y ha sido de la mano del movimiento #MeToo.

Desde que una de sus exparejas, la rapera FKA Twigs, denunciase los abusos y malos tratos que le infligió la estrella de cintas como Honey Boy, la saga Transformers, Yo, Robot o Corazones de hierro, siendo secundada por otra de sus ex, Sia, el actor no levanta cabeza.

Y ahora menos todavía, pues la que hasta ahora ha sido su novia, la actriz Margaret Qualley (Érase una vez en Hollywood, Dos buenos tipos) ha roto con el intérprete de 34 años, tal y como han informado diversos medios estadounidenses.

La revista People concretamente asegura que la separación entre Shia y Margaret, que compartieron rodaje en el videoclip de la canción Love Me Like You Hate Me, de Rainsford, que dirigió Rainey Qualley (hermana de la actriz), ha tenido lugar recientemente.

Asimismo, ha trascendido que la ruptura se ha consumado de mutuo acuerdo y en los mejores términos, entendiendo ambos que se encuentran en puntos muy diferentes, tanto en el plano personal como en lo tocante a las carreras profesionales de ambos (LaBeouf no tiene proyectos a la vista, pero Qualley está rodando la miniserie Maid, así como tiene pendiente de filmar las cintas North of Normal y The Stars at Noon, la próxima cinta de Claire Denis junto a Robert Pattinson).

"Se separaron el pasado sábado. Simplemente es que se encuentran en distintas etapas de sus vidas", ha recalcado el informante anónimo, quien no hace mención a las declaraciones de la rapera británica como motivo de que hayan roto, siendo la última vez que se les vio juntos en diciembre de 2020, en el aeropuerto de Los Angeles.

Tras su incidente en junio (fue acusado de robo y agresión por una pelea) y las palabras de FKA Twigs, que incidió en varios sucesos, como que el actor intentó ahogarla de noche mientras dormía, así como que le contagió una enfermedad de transmisión sexual (y varias agresiones más), LaBeouf aseguró que estaba luchando por ser mejores personas. Pero no es la primera vez que se le escucha decir algo parecido.