AMP.- El Gobierno cierra el área metropolitana de Logroño y prohíbe movimientos no esenciales desde las 17:00

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha informado en rueda de prensa de las últimas medidas acordadas por el Consejo de Gobierno en la mañana de hoy, después de que la comunidad haya superado el umbral de riesgo extremo, cebándose especialmente con el área metropolitana de Logroño.

"La situación es grave y no va a ser mejor en las próximas semanas", ha advertido la jefa del Ejecutivo regional al tiempo que ha informado de que La Rioja "se encuentra, ya, en fase ascendente de la tercer ola" sufriendo un "repunte alarmante" que provocará un aumento "severo" de la presión hospitalaria. "Nos esperan semanas muy duras", ha aseverado.

El cierre perimetral afecta a los municipios de Logroño, Lardero y Villamediana en su conjunto, esto es, los ciudadanos de las tres localidades podrán moverse entre ellas como una unidad pero no salir de las mismas.

En toda La Rioja, cualquier movimiento que no sea esencial no podrá hacerse a partir de las cinco de la tarde. Esto supone que se limita el horario de los establecimientos no esenciales a las 17:00 horas.

Aunque los criterios exactos de esencialidad se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja de mañana jueves, Andreu ha señalado que esencial es "lo que el BOE ya dictó en su momento" y ha añadido: "Lo que entendemos por esencial que ya hemos vivido en una etapa anterior".

La idea, ha dicho, es que "a las cinco podamos estar todos en casa". En este sentido, la consejera de Salud, Sara Alba, en una conversación informal con los periodistas ha concretado que no se consideran esenciales los gimnasios pero sí estudiar en una biblioteca.

No son esenciales las actividades extraescolares pero sí el colegio. En cuanto a las academias, ha dicho que "siempre se han entendido como formación" y, por tanto, esencial. También se permite ir al cine o al teatro por el componente cultural.

Por otro lado, se suspenden las visitas de familiares a los centros de mayores y, también, a los centros de discapacitados. Además, se recomienda el autoconfinamiento de los riojanos, sobre todo mayores de 65 años.

Junto a esto, se mantienen medidas anteriores como la limitación a grupos de cuatro personas no convivientes; y el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas.

MURO DE CONTAGIOS

"No nos enfrentamos a una curva ascendente, nos enfrentamos casi a un muro vertical de contagios", ha advertido la presidenta del Gobierno riojano.

"Pese a las medidas consensuadas y adoptadas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, la movilidad geográfica y social de las fechas festivas que dejamos atrás ha tenido un impacto considerable en el empeoramiento de la situación de la pandemia del coronavirus", ha añadido.

Ha anunciado cómo, "de la experiencia que tenemos, sabemos que este aumento en la presión asistencial afectará en la atención a los ingresados a causa del coronavirus, pero también a la atención facultativa respecto al resto de patologías, que ya sufrieron trastorno a causa de la primera y la segunda olas pandémicas".

Bajo este contexto ha encuadrado las medidas anunciadas hoy con las que, ha dicho, se actúa "directamente sobre la movilidad y las agrupaciones de personas" porque "cualquier lugar donde se junte gente implica un riesgo de contagio".

Las medidas entran en vigor el sábado que viene, 16 de enero, a las 00:00 horas y mantendrán su vigencia hasta las 00:00 horas del 31 de enero, aunque podrían prorrogarse en función de la evolución de la situación epidemiológica de la región.

No obstante, para Andreu "hay motivos para la confianza y la esperanza" porque "ahora disponemos de más medios para combatir una enfermedad que, actualmente, conocemos mucho más que cuando el virus irrumpió en nuestras vidas".

En este sentido, ha anunciado que hoy mismo llegarán a La Rioja los primeros viales de la vacuna Moderna.