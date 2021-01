Cvirus.- Elx suspèn la celebració de la festivitat de San Antón a causa de l'evolució de la pandèmia

Així ho ha anunciat l'edil de Festes, Mariola Galiana, qui ha mantingut una reunió amb la presidenta de l'Associació Romeria de San Antón, Leonor Navarro i amb membres de la Directiva, amb la finalitat de cancel·lar aquestes celebracions. No obstant açò, es mantindran els actes religiosos, tal com ha assenyalat el consistori en un comunicat.

De forma conjunta, s'ha acordat que, a causa de l'actual pandèmia, no es donen les circumstàncies per a realitzar els diferents actes que envolten a la festivitat de San Antón. En aquest sentit, s'ha pres la decisió que no se celebrarà la tradicional romeria, ni la processó, ni la benedicció dels animals, ni la foguera.