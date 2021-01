Ranera (PSOE) cree que la ciudad "no se puede permitir el lujo" de prorrogar el presupuesto de 2020

Ranera ha avanzado que, en breve, el PSOE presentará una iniciativa política porque el Ayuntamiento "tiene que ser sensible a la situación actual" y ha abundado en que "no se puede" prorrogar el presupuesto de enero de 2020, que "no tiene nada que ver" con el panorama vigente.

En rueda de prensa, Ranera ha confiado en que el positivo en coronavirus del alcalde, Jorge Azcón, -que le obliga a guardar una cuarentena de diez días- no afecte a la aprobación del presupuesto municipal de 2021.

La portavoz del PSOE ha deseado la pronta recuperación del alcalde, con quien ha contactado para transmitirle que pase lo mejor posible este aislamiento: "Ojalá la familia no sea positiva".

Ha recordado que el grupo PSOE tuvo un caso positivo hace unos meses y tras hacerse las pruebas el resto del personal se mantuvo la cuarentena de diez días en casa y teletrabajando.