Turisme.- Culla, entre els 10 pobles més buscats el 2020 per a fer turisme rural, segons Escapadarural.com

Tal com ha informat el portal en un comunicat, malgrat que el 2020 ha sigut un any "inesperadament complicat", les cerques per a practicar turisme rural i gaudir de l'entorn natural nacional, quan les circumstàncies ho han permès, han aconseguit xifres "moltpositives".

Un any més Escapadarural.com ha extret el llistat dels deu municipis espanyols més buscats en l'últim any d'un total de cent que, conjuntament, han registrat més de 885.000 cerques.Durant 2020, tres regions han concentrat set dels deu poblesmés buscats d'Espanya per a fer turisme rural: Castella-la Manxa, Andalusia i Madrid.

El top 10 ha quedat completat amb la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó i Aragó, aportant cadascuna d'elles una localitat al rànquing.

La gran vencedora de 2020 ha sigut la població de Jaén de Arroyo Frío, que ha ocupat el primer lloc amb més de 24.000 cerques, seguida d'Alcalá del Júcar (Albacete), que repeteix segona plaça respecte al 2019, Valdelavilla (Soria), La Hiruela (Madrid) i Riópar (Albacete).