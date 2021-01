Ana Rosa, muy dura contra Iglesias, Montero y Alberto Garzón: "A Iglesias se lo ha tragado la nieve"

La presentadora Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa de este miércoles criticando la gestión del Gobierno frente al temporal de nieve que está azotando gran parte de España. La periodista ha ido nombrando uno a uno a cada ministro para analizar las decisiones tomadas por el Ejecutivo y no ha dejado títere con cabeza.

La comunicadora ha empezado acusando a las administraciones de "ocultar" 20.000 fallecidos en esta pandemia, un argumento que defiende desde hace meses. Asimismo, la comunicadora ha seguido criticando la gestión del Gobierno respecto a la crisis energética que atraviesa el país y ha sido especialmente dura con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"Con España congelada a temperaturas que han superado los 15 grados bajo de cero, nuestro país ha entrado en estado de hibernación. A Iglesias se lo ha tragado la nieve y desaparece de la gestión del temporal, pero Iglesias es el vicepresidente social y la mayor parte de las personas que han fallecido de frío son personas sin techo de los que se debe hacer cargo su ministerio", ha comentado Quintana.

Críticas por la subida de la factura de la luz

Su siguiente objetivo ha sido el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que como ministro de Consumo ha sido muy criticado por la reciente subida del recibo de la luz: "El frío aprieta y tampoco da la cara el ministro de Consumo ante una subida histórica de la luz que deja heladas a las familias más pobres".

La ministra de Hacienda no ha quedado libre de las críticas de Ana Rosa que ha arremetido contra María Jesús Montero tras culpar a Bruselas de no poder bajar el IVA de la electricidad. "La ministra Montero culpa a Bruselas de no dejarle bajar el IVA de la luz... pero esta vez no cuela, como tampoco coló el IVA de las mascarillas", ha sentenciado la conductora del magazine matutino.

Ana Rosa crítica, sobre la gestión de los ministros ante la cifra de fallecidos por el frío y la subida de la luz #AR13Ehttps://t.co/GdpLpqtrnJ — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 13, 2021

Grande-Marlaska y Salvador Illa han sido los siguientes en la lista de la presentadora de Mediaset a los cuales ha criticado por su gestión del temporal y la pandemia, respectivamente. "Estamos ante un gobierno criogenizado por el frío como Walt Disney pero la película que protagoniza el Ejecutivo, al que se le ven las costuras, no es de Disney, se parece mucho más a la historia de Frankenstein cuando decidió desaparecer entre la nieve del polo", ha comentado Quintana para ponerle el broche a su discurso.