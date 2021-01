Curbelo (ASG) se desmarca de una censura a Torres: "No estamos en eso ni vamos a estar"

"No estamos en eso ni vamos a estar", ha comentado en una entrevista a la 'Cadena Ser' recogida por Europa Press a raíz de la reunión celebrada este lunes por el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez y el coordinador autonómico de Cs, Enrique Arriaga.

Curbelo ha comentado que en una reunión entre formaciones políticas "se puede hablar de cualquier cosa" y eso "solo" lo saben los interlocutores, subrayando que desde que se inició la legislatura "se busca cualquier argumento para hablar de posible ruptura".

Así, ha insistido en que el pacto actual, conformado por PSOE, NC, Sí Podemos y ASG, es "estable" por lo que no le da "más crédito" al encuentro entre Rodríguez y Arriaga, que puedan haber conversado de otras cuestiones como la financiación de los trenes o la situación política de Fuerteventura.

"No me preocupa, no estoy ni estaré en ningún tipo de conversaciones más allá de las del pacto", ha apuntado.

Curbelo ha ironizado con que si fuera encabezar una moción de censura contra Torres no lo iba a confesar e insistido en que el pacto tiene "vocación de estabilidad", remarcando que a comienzos de legislatura "se pronosticaba un recorrido muy corto" y el cuatripartito ya ha logrado sacar adelante dos presupuestos autonómicos.

"TRABAJAR POR LA GENTE"

En su opinión, ahora toca "trabajar por la gente" porque la pandemia sigue "muy potente", al alza en Gran Canaria y Lanzarote, por lo que los esfuerzos del Ejecutivo se deben orientar a aumentar la vacunación "cuanto más mejor", atender a los servicios y la inversión pública, recuperar el turismo o atender a las personas más vulnerables.

"Hay tantas cosas que ocupan y preocupan al pacto que no estoy en otras componendas", ha indicado.

Curbelo no ha ocultado que los tres diputados de ASG podrían mover la mayoría en el Parlamento hacia el centro-derecha y conformar un nuevo Ejecutivo pero sostiene que Canarias necesita a los políticos "unidos" porque muchos canarios "lo están pasando mal".