Rocío Flores estalla contra los 'haters' y revela a qué se dedica: "Es necesario expresar el machaque que recibo"

Cansada de los haters, Rocío Floresha dicho basta y ha hecho frente, punto por punto, a las críticas que continuamente recibe en las redes sociales.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha expresado su malestar en un story de Instagram: "Nunca lo hago pero a veces es necesario expresar el machaque y derribo que recibimos por redes sociales", ha escrito la exsuperviviente.

Se refiere al mensaje de una usuaria en la que pone en duda sus quehaceres diarios y que la acusa de ir "de emprendedora como si tuvieras obligaciones cuando te ha venido todo redondo" y de no tener "oficio ni beneficio".

Palabras por las que ha estallado la mayor de los Flores Carrasco. "Tengo muchas obligaciones", ha comentado. "Soy emprendedora porque trabajo como autónoma y mucho antes de salir en televisión. Estudio un Grado superior de Nutrición y Dietética", ha rematado.

También ha entrado en otras cuestiones personales, como los comentarios hacia su peso o la "suerte" que ha tenido por nacer en una familia famosa.

Mensaje de Rocío Flores para los 'haters'. INSTAGRAM ROCÍO FLORES

De lo primero se ha mostrado cansada. "Me parece patético y ridículo. Ofende quien puede, no quien quiere. Esa etapa la pasé hace mucho tiempo". De lo segundo, opina que "no hubiese ido a supervivientes" si no hubiese nacido en esa familia. "Es de cajón, no hace falta tener un máster", remata la joven, visiblemente molesta.