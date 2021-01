Cvirus.- L'alcalde d'Oriola demana a la Generalitat reforçar les mesures sanitàries "com més prompte millor"

20M EP

NOTICIA

L'alcalde d'Oriola (Alacant), Emilio Bascuñana, ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana reforçar les mesures sanitàries "com més prompte millor" a causa de la situació "preocupant" per la qual travessa tant la localitat com la província a causa de l'evolució de contagis de coronavirus.