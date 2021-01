El preu de la vivenda en lloguer en Comunitat Valenciana creix un 3,1% el 2020, la menor pujada en l'últim lustre

Aquesta pujada anual (3,1%) és la sisena registrada després dels increments del 4,6% del 2015, del 8,4% del 2016, de l'11,9% del 2017, del 12,3% del 2018 i del 10,2% del 2019.

En tot cas, el preu mitjà de la vivenda de lloguer en Comunitat Valenciana no ha baixat dels 8 euros/m2 al mes en tot el 2020, arribant al juny a la seua quota màxima (8,67 euros/m2 al mes).

PER COMUNITATS AUTÒNOMES

El preu mitjà de la vivenda en lloguer s'ha incrementat en 13 de les 17 comunitats autònomes. L'increment registrat superior al 10% es localitza a Navarra amb un 18,8%. Li segueixen Extremadura (8,9%), Castella-la Manxa (8,2%), Regió de Múrcia (8%), Astúries (7,8%), Castella i Lleó (7,1%), Galícia (6,7%), La Rioja (6,3%), Cantàbria (5,1%), Andalusia (3,1%), Comunitat Valenciana (3,1%), Aragó (2,1%) i País Basc (0,9%).

D'altra banda, quatre comunitats, que fins a fa tres anys tenien increments anuals de dos dígits, descendeixen el preu del lloguer anual el 2020. Els descensos es registren a Balears (-7,7%), Madrid (-5,1%), Canàries (-3,5%) i Catalunya (-1%).

LA COMUNITAT, PER PROVÍNCIES

Dos de les tres províncies de la Comunitat Valenciana registren increments anuals en Fotocasa. Els creixements el 2020 corresponen a les províncies de Castelló (5,2%) i València (2,5%). Per contra, Alacant és la província que tanca l'any amb descens anual, un -0,4%.

Quant als preus, València amb 9,04 euros/m2 al mes és la província més cara. Li segueixen, Alacant amb 7,37 euros/m2 al mes i Castelló amb 6,44 euros/m2 al mes.

PER MUNICIPIS

Set dels deu municipis analitzats presenten descensos a tancament del 2020. Les ciutats amb caigudes anuals són Benidorm (-11,2%), Torrevella (-10,3%), Elx (-6,9%), València capital (-6,9%), Paterna (-3,9%), Alacant (-3,9%) i El Campello (-3,3%). D'altra banda, els tres municipis amb increments són Gandia (5,8%), Castelló de la Plana (4%) i Santa Pola (0,9%).

Llogar una vivenda en la ciutat d'Alboraia costa 10,32 euros/m2 al mes, un -16,2% per sota de la mitjana nacional (10,65 euros/m2 al mes). En l'altre extrem, Alcoi és el municipi més barat per a llogar amb 4,79 euros/m2 al mes.

TOTS DISTRICTES DE VALÈNCIA A LA BAIXA

Referent a la variació anual del preu, s'observa en concloure el 2020 que a València el preu descendeix en tots els districtes de la ciutat. El districte que més cau és Poblats Marítims, que baixa un -16,7%. Li segueixen Rascanya (-13,4%) i Patraix (-11,4%).

Quant als preus, el districte de Ciutat Vella encapçala la llista de la ciutat com a districte més car per a llogar una vivenda. El seu preu mitjà se situa al desembre en 11,24 euros/m2 al mes després de descendir anualment un -9,8%.

Li segueix com a segon més car el districte de L'Eixample, el preu mitjà del qual se situa al desembre del 2020 en 10,95 euros/m2 al mes. En tercera posició es troba el districte de Poblats Marítims (9,54 euros/m2), seguida d'Extramurs (9,41 euros/m2) i Campanar (9,34 euros/m2).

En l'altre extrem, Rascanya és el districte més econòmic amb un valor mitjà de la vivenda de 7,62 euros/m2 al mes, seguit de L'Olivereta (7,77 euros/m2 al mes), Jesús (7,90 euros/m2 al mes) i Patraix (8,09 euros/m2 al mes).

BARRIS DE VALÈNCIA

A tancament de 2020, el preu cau en set barris dels 28 analitzats amb preu al desembre. Així, el descens anual més significatiu es produeix en el barri del Cabanyal - El Canyamelar en el districte de Poblats Marítims (-21,8%), seguit d'Arrancapins en el districte Ciutat Vella (-9,5%). D'altra banda, l'únic barri amb increment anual és Sant Francesc en el districte de Ciutat Vella amb una pujada del 3%.

Quant als preus, el barri de Sant Francesc (districte de Ciutat Vella) encapçala la llista de la capital com a barri més car per a comprar una vivenda, el preu mitjà de la qual se situa al desembre en 11,79 euros/m2 al mes, després d'un increment anual d'un 3%. Li segueix com a segon més car el barri del Mercat (districte de Ciutat Vella), el preu mitjà del qual se situa al desembre del 2020 en 11,47 euros/m2 al mes.

En l'altre extrem, Nou Moles (L'Olivereta) és el barri més econòmic d'aquesta anàlisi, amb un valor mitjà de la vivenda de 7,63 euros/m2 al mes.