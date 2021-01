Chollo culinario para disfrutar de una comida sana y sabrosa: así es la plancha eléctrica que cuesta 40 euros en Amazon

En una época en la que la alimentación saludable forma parte de los propósitos de año nuevo de casi el 100% de las personas, pensar en barbacoas apenas tiene cabida. Además, hemos aprendido a disfrutar de la cocina tradicional, ya sea a través de sus recetas y de sus métodos (y también con aliados que nos ayudan a saborear de forma más sencilla). Y es que sabemos que este recetario es de lo más variado y equilibrado y, por tanto, beneficioso para nuestra salud. Sin embargo, es inevitable dejarnos embaucar por pequeños electrodomésticos que nos ayudan a romper la monotonía culinaria y a disfrutar de nuevos sabores y técnicas.

Entonces, ¿es posible apostar por estas novedades sin renunciar a la dieta? La respuesta es sí o, al menos, si damos con los dispositivos adecuados que, además de hacernos disfrutar de la comida, nos eviten tener que pegarnos horas en la cocina. Además de los robots de cocina que han llegado para convertirse en los mejores aliados (¡casi no tenemos ni que esforzarnos!), las freidoras sin aceite son el nuevo best seller para darse algún capricho foddie sin renunciar a lo saludable. Pero las planchas de asar cada vez tienen más protagonismo en nuestros fogones. ¡Y no nos extraña! En ellas podemos cocinar una gran cantidad de alimentos, desde verduritas a mariscos con un sabor inconfundible.

Si llevas tiempo detrás de una, hoy puede ser tu oportunidad de conseguirla, puesto que entre las ofertas flash de Amazon hemos encontrado el modelo de Ikich rebajado un 20%. Su superficie es antiadherente y tiene una zona de grill para que le demos a nuestros alimentos las características rayas de la brasa. ¿Quieres descubrirla?

Esta plancha cuenta con doble superficie: lisa y estriada. Amazon

Las claves de apostar por este modelo

En tiempo récord . Además de cocinar los alimentos de forma rápida gracias a sus 1.600 W de potencia, la plancha se calienta en apenas unos segundos para que puedas disfrutar de tu comida en tiempo récord. Se puede ajustar en cinco niveles de temperatura y si se sobrepasa la elegida, se apaga para evitar sobrecalentamiento.

. Además de cocinar los alimentos de forma rápida gracias a sus 1.600 W de potencia, la plancha se calienta en apenas unos segundos para que puedas disfrutar de tu comida en tiempo récord. Se puede ajustar en cinco niveles de temperatura y si se sobrepasa la elegida, se apaga para evitar sobrecalentamiento. Superficie grande. Esta plancha es perfecta para cocinar a la vez para 4 a 6 personas y nos permite combinar la plancha y la parrilla gracias a su doble superficie, por un lado lisa y, por otro, estriada. Además, es antiadherente y no contiene PTFE para garantizar la salud y la idoneidad de nuestros alimentos.

Esta plancha es perfecta para cocinar a la vez para 4 a 6 personas y nos permite combinar la plancha y la parrilla gracias a su doble superficie, por un lado lisa y, por otro, estriada. Además, es antiadherente y no contiene PTFE para garantizar la salud y la idoneidad de nuestros alimentos. Fácil de limpiar y de mantener. Para recoger la grasa de los alimentos, esta plancha tiene una inclinación de cinco grados que lleva el líquido hasta la bandeja quitagrasas. De esta forma, se mantiene el sabor de los alimentos. Su limpieza es sencilla, gracias a su superficie antiadherente.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.