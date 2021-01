Cristina Pedroche responde rotunda a las críticas por su desnudo en la nieve: "El agujero no se apoya en el suelo"

Cristina Pedroche habló este martes de su posado desnudo en la nieve en pleno temporal por la borrasca Filomena e hizo frente a las críticas por dicha publicación.

En la presentación de Zapeando, la madrileña aseguró tajante y visiblemente molesta que "no" entiende "la que se ha montado".

"He estado en casa tranquilamente", destacó la colaboradora, que afirmó que en su casa le gusta "estar desnuda".

Dani Mateo hizo una broma sobre que no saben "cómo le quedó Detroit", haciendo referencia al trasero de Cristina, ya que, según el presentador, "estaba encima de la nieve y sin cartón", algo que ella negó. "Es un segundo, no estuve diez horas meditando. En esa postura, lo que es el agujero no se apoya en el suelo".

Además, y ya en tono de humor, la madrileña y el resto de colaboradores hablaron de los memes creados en las redes acerca de su foto. "El que más me gustó fue en el que salgo con Pablo Motos", dijo ella, que también hizo alusión a que, con su acción en la nieve, se dijo que quería "congelar los óvulos".

El pasado viernes, con una pose de yoga, Pedroche acompañó la foto con este texto: "Todos nos quedamos embobados mirando lo preciosa que es la nieve pero también es muy bonito e importante mirar hacia adentro".

En unas 12 horas, la foto recibió más de 250.000 'me gusta' y más de 7.000 comentarios. También muchas críticas, que ya han sido contestadas por la propia colaboradora.