València suspén les taxes de terrasses, quioscos i mercats per la pandèmia

Els bars i restaurants de València no pagaran almenys durant sis mesos la taxa de taules i cadires de les terrasses a l'Ajuntament, que tampoc cobrarà les de quioscos i mercats extraordinaris, i preveu rebaixar la de clavegueram per a activitats econòmiques.

El Consistori aprovarà aquest divendres, en la Junta de Govern Local, noves mesures fiscals per a ajudar a sectors econòmics de la ciutat, com el de l'hostaleria, a pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Entre elles, donarà llum verda a la suspensió, durant sis mesos, de la taxa de taules i cadires.

Així ho han anunciat aquest dimarts l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, que han donat a conéixer algunes de les decisions que en aquest sentit s'adoptaran en la pròxima Junta de Govern Local.

D'una banda, el primer edil ha exposat que se suspendrà durant sis mesos la taxa de terrasses per als locals d'hostaleria, coneguda com "de taules i cadires", així com la taxa de mercats extraordinaris i la dels quioscos. Igualment, es reduirà la taxa de clavegueram en el tram que més afecta a les activitats econòmiques.

L'alcalde ha assenyalat que la situació per l'evolució de la pandèmia és "molt preocupant" i ha subratllat que també ho és en l'àmbit econòmic per les conseqüències econòmiques d'aquesta crisi sanitària. Segons ha dit, a la ciutat "hi ha molts milers de persones, autònoms, que estan patint aquesta situació, als quals volem ajudar per part de l'Ajuntament.

En aquest sentit, ha esmentat algunes de les "modificacions de caràcter fiscal" que es prendran en la Junta de Govern Local per a "rebaixar" o "eliminar" taxes com les citades.

Per part seua, el titular d'Hisenda ha afirmat que "no hi ha treballs prescindibles, no hi ha treballadors prescindibles, i les administracions hem d'enviar un missatge que farem tot el possible perquè cap negoci tanque la seua persiana i cap treballador siga acomiadat per aquesta pandèmia".

Referent a això, Borja Sanjuán ha destacat la decisió de l'Ajuntament de València de "no cobrar els primers sis mesos de la taxa de taules i cadires" i ha mostrat la intenció de "comprometre’ns públicament a no cobrar la resta de l'any si és necessari, prorrogant la suspensió, per a afrontar les conseqüències de la pandèmia". De la mateixa manera, ha precisat que si aquesta mesura es prorroga també en el segon semestre, el Consistori deixaria d'ingressar fins a 2 milions d'euros per aquesta taxa.

PP i Cs demanen més rebaixes

Des de l'oposició, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha demanat que la suspensió de la taxa s'estenga a tot 2021. La portaveu del PP, María José Catalá, ha afirmat: "Els anuncis de Ribó arriben tard i es queden curts. Cal baixar impostos i aprovar ajudes directes".