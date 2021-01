Puig anuncia 120 milions per a 33.000 empreses i autònoms però es resisteix a contemplar el confinament

Salvar xicotetes i mitjanes empreses, negocis d'autònoms i en última instància ocupacions s'antulla com l'únic objectiu econòmic a curt termini de les administracions valencianes, que llançaran un nou fons especial Covid de cooperació municipal dotat amb 120 milions d'euros.

Aquest instrument, que pretén arribar a 33.000 empreses i treballadors per compte propi, busca compensar els efectes de les restriccions sanitàries per a evitar la propagació del coronavirus, especialment després de l'última volta de rosca aprovada amb les mesures que van entrar en vigor el passat 7 de gener.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha reunit aquest dimarts amb els alcaldes de les grans ciutats de la Comunitat Valenciana, presidents de les diputacions i representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a tancar l'acord. En el mateix s'ha fixat que seran els ajuntaments els qui gestionaran aquestes ajudes, però el seu finançament serà a càrrec del Consell (50%), diputacions (30%) i municipis (20%).

El nou fons Covid permetrà als ajuntaments donar suport a l'activitat de sectors com l'hostaleria, la restauració, l'oci nocturn, les activitats recreatives, les activitats culturals, les associades a les festes tradicionals i les agències de viatge, "atés que es tracta dels sectors que presenten una pitjor situació ja que han perdut una part fonamental de la seua facturació en els últims mesos, tal com assenyala l'informe realitzat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie)", ha explicat el cap del Consell.

Puig ha detallat que el fons es vehicularà a través dels ajuntaments i es formalitzarà a través d'un decret llei. "Hem abordat la millor ajuda possible per als sectors afectats, en aquest trànsit cap al segon semestre en el qual esperem la recuperació econòmica després de l'avanç en la vacunació", ha subratllat.

Així mateix, el cap del Consell s'ha referit a les reunions que està mantenint en els últims dies amb representants de l'àmbit social i empresarial, i s'ha mostrat convençut que "s'arribarà a un acord per a facilitar al conjunt de les empreses que aquest parèntesi siga el més viable possible per al manteniment de la seua activitat futura".

Les restriccions imposades a determinats sectors econòmics per a lluitar contra la pandèmia "estan afectant la seua activitat i per tant tenen conseqüències sobre l'ocupació i la pròpia viabilitat de les empreses", ha afegit el cap del Consell. Per això, l'objectiu de la Generalitat és facilitar, en la mesura que siga possible, "que cap empresa viable tanque i que cap autònom haja de cessar la seua activitat econòmica".

Compromís insisteix a demanar més contundència

Mentrestant, en el pla més polític, Compromís insisteix a reclamar un confinament parcial, que incloga la prohibició de les reunions de grups de persones no convivents, toc de queda a les huit de la vesprada i la suspensió de l'activitat de l'hostaleria, dels establiments hotelers i dels centres comercials de més de 800 metres quadrats. Això sí, mantenint els col·legis oberts.

La cúpula de la coalició valencianista ha acordat traslladar al Govern de la Generalitat -on governen en coalició amb el PSPV-PSOE i Unides Podem- i a l'Executiu central la necessitat d'adoptar mesures més dures per a fer front a la pandèmia de coronavirus davant les "preocupants xifres" dels últims dies.

Preguntat per la possibilitat d'un confinament domiciliari, Ximo Puig ha afirmat que existeix marge per a adoptar altres mesures enfront dels contagis de Covid abans que el tancament a casa, que seria, segons va dir, “l'últim espai possible”, ja que també té “conseqüències negatives sobre la salut”.

Enfront de les propostes dels seus socis de Govern (Compromís i Unides Podem), Puig manté que la prioritat en aquests moments és "el compliment de les mesures estrictes que existeixen" i assegura que "no per augmentar mesures augmentarem la capacitat de resposta" al virus.

"No hi ha una relació directa entre les restriccions i nombre de casos", ha replicat. En la seua opinió, les restriccions de la Comunitat Valenciana "són de les més elevades" d'Espanya. Aquesta pandèmia "té moltes cares i situacions", algunes de les de quals "no s'acaben d'explicar en termes científics", ha finalitzat.

Ribó demana "quedar-se a casa"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat que, davant l'evolució actual de la pandèmia, "és molt important que la gent estiga a casa el més possible, que es confine al màxim de les seues possibilitats i que respecte escrupolosament les normes, que a alguns ens agradarien que foren una mica mes estrictes".

El primer edil qualifica el moment actual com "molt preocupant", ja que el nivell de contagis de Covid-19 "s'està disparant a la ciutat de València, a la província i en el mateix Ajuntament".