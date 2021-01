Francisco intenta demostrarle a Rodrigo en 'First dates' que el tamaño no importa para conquistarle

Muchas personas reconocen que el tamaño importa, ya sea en la vida cotidiana como en pareja, pero Francisco se empeñó este martes que para conquistar a Rodrigo en First dates necesitaría otros atributos.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue Rodrigo, que le contó a Lidia Torrent que "soy un chico muy romántico, cariñoso, detallista, de salir y hacer planes con mi pareja... pero no me ha ido muy bien en el amor".

"Solo me he enamorado una vez y espero volver a hacerlo porque he ido de un chico a otro buscándolo. Sigo creyendo en el amor, pero la verdad es que no me ha ido muy bien", afirmó el estudiante.

En ese momento llegó Francisco al local: "Me quiero mucho a mí mismo y sé lo que valgo, por lo que quiero a una cosa igual", señaló el informático. "Con cualquier cosa me apaño, no hace falta tener ni lujos ni riquezas", añadió.

A primera vista el sevillano no le gustó mucho a su cita: "Me he quedado un poco pillado porque lo he visto muy bajito, pero una vez que se ha acercado he visto que estaba dentro de la media y no me he preocupado", reconoció Rodrigo.

Durante la velada fueron conociéndose más, dejando de lado el tema de la estatura, ambos conectaron por su amor por el campo y los animales, que no podían con las mentiras y que buscaban una relación seria.

En el privado se tomaron el postre y Francisco le ofreció del suyo a su cita porque "no puedo más porque yo soy chiquitito y tú mides dos metros". Ambos se levantaron para ponerse paralelos y comparar su tamaño: "Me sacas dos cabezas", reconoció el informático.

Pero la diferencia de estatura al final no fue un problema ya que, tras el apasionado beso en el privado, ambos reconocieron que les gustaría tener una segunda cita porque "me lo he pasado estupendamente", aseguró Francisco.