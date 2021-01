Tu horóscopo diario: miércoles 13 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 13 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No solo crees que algo en tu entorno está mejorando, es que llevas razón porque hoy comprobarás que dentro de ciertos asuntos que no levantaban cabeza, se ve la luz al final del túnel. Respiras con mucha más esperanza y tranquilidad.

Tauro

Sal y haz todo lo que puedas, dentro de un orden, para pasar un día fuera de un círculo que quizá te está aprisionando demasiado con alguna exigencia fuera de lugar. Tu pareja, si tienes, tiene mucho que ver en todo eso. No te dejes llevar tanto.

Géminis

Hoy estarás muy feliz con las noticias que te llegan sobre la resolución de un conflicto. Se aleja un enemigo porque la suerte estará de tu lado y eso te hace querer celebrar esas buenas informaciones. Hazlo con gente cercana y de confianza.

Cáncer

Averiguas algo que necesitabas saber para seguir en una dirección o en otra en un asunto legal. Será de gran ayuda para encauzar el tema mucho mejor en función de tus intereses. Lo ves todo más claro a partir de este momento y con visos de salir bien.

Leo

Alguien te va a proponer un reto de alguna clase, quizá algo relativo al ejercicio físico o relacionado con el organismo o tu imagen y lo cierto es que te lo vas a tomar muy en serio. Pondrás toda la carne en el asador. Tu imagen mejora con todo ello.

Virgo

Ya puedes respirar con mucha más tranquilidad en eso que antes no te dejaba dormir con calma. Solucionas un problema en el que algo se te escapaba, pero la intervención de un familiar es fundamental. Si es un tema económico, remontarás.

Libra

No creas que unas palabras que recibes de alguien son malintencionadas, porque aunque no lo creas, no lo son. Simplemente, puede que esa persona esté tensa o pase por un mal momento. No hagas demasiado caso y procura ponerte en su lugar.

Escorpio

Hay en ti una especie de ansia de transformación de lo que tienes a tu alrededor y te planteas qué puedes hacer para cambiar la realidad. El primer paso es mirar en tu interior y variar tu mirada. Lo demás llegará por sí solo.

Sagitario

Recibes una llamada o un mensaje que te pone alerta en un tema económico. Debes vigilar atentamente para que la tecnología no te juegue una mala pasada en este asunto. Mira bien tus cuentas y no te fíes de el primer vistazo.

Capricornio

La luna nueva hoy en tu signo va a traerte alguna influencia algo oscura que te hará dudar de algo o de alguien. Quizá sea solo algo pasajero, pero no te fiarás demasiado de un socio o de un amigo. Puede haber algo negativo en su comportamiento.

Acuario

Si no te centras en escucharte, si no miras en tu interior más a menudo, no vas a avanzar en el camino que te propones. Lo frívolo está bien porque debes relajarte, pero mira también lo más serio de ti. Se acerca una etapa en la que debes estar muy atento o atenta.

Piscis

Un tema creativo va a estar rondando por tu mente hoy y pensarás las posibilidades que tienes de convertirlo en un proyecto de éxito en todos los sentidos. Alguien te apoya y te echa una mano. Haz algo que no exceda tus posibilidades.