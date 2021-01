The 1975 cancelan su gira mundial para 2021, que incluía Madrid y Barcelona, debido a la pandemia

La banda británica The 1975 ha confirmado la cancelación de toda su gira internacional prevista para 2021, que incluía una parada en Madrid y otra en Barcelona a su paso por España, y lo ha achacado a la pandemia de Coronavirus que ya había obligado a posponer este tour el pasado año.

"Son tiempos increíblemente complicados para mucha gente y hasta que no podamos estar seguros de que seremos capaces de hacer conciertos de una forma segura para nuestro público y nuestro equipo, hemos decidido que esta es la mejor línea de actuación", han comunicado a través de sus redes sociales.

En el mismo, The 1975 han informado que están inmersos en la creación de un nuevo disco que tomaría el relevo al más reciente, Notes On A Conditional Form, publicado en mayo del pasado año en plena pandemia y que se ha quedado sin sonar en vivo a nivel mundial.

Precisamente para terminar ese disco, el grupo comandado por Matthew Healy ya anunció un aplazamiento a octubre de 2020 de los compromisos que tenía adquiridos en países como España en febrero de ese año.

Las restricciones impuestas por la covid-19 les obligaron entonces a posponerlo hasta marzo de 2021, donde deberían haber tocado en el Wizink Center de Madrid y en la sala Razzmatazz de Barcelona, conciertos que finalmente no tendrán lugar.

Los grandes ganadores de la 39 edición de los Brit al llevarse los premios a mejor grupo británico y mejor álbum por A Brief Inquiry into Online Relationships (2018), el más aplaudido hasta el momento. The 1975 van creciendo según crece el número de sus álbumes que en total suman cuatro en el mercado.