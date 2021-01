Belén Esteban termina en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente doméstico

La ausencia de Belén Esteban en el programa donde colabora desde hace años, Sálvame, no ha pasado desapercibida para nadie, y menos para sus seguidores. No obstante, la colaboradora ha podido entrar en el programa desde su casa para explicar, a través de una videollamada, por qué no ha acudido al plató.

Ha confirmado que su ausencia se prolongará ya que deberá permanecer unos días de baja tras sufrir un aparatoso accidente. Su primera explicación al respecto ha sido esta: "Quiero dejar claro que no ha sido por culpa de Filomena". Al parecer, esta aparatosa caída lejos de ser en la nieve fue en su casa.

Tal fue el accidente que tuvo que ir al hospital tras ver que no se le pasaba el fuerte dolor que padecía. "El sábado a las 23:00 horas estaba en mi casa bajando las escaleras y me resbalé", ha indicado.

Con su personalidad tan característica ha ido a señalar como culpables a sus zapatillas de andar por casa, mientras reflexionaba: "Pensamos que estamos a salvo en casa, pero hay que tener cuidado".

Su visita al hospital se vio retrasada debido al mal tiempo pese a que los dolores de la colaboradora no cesaban. Finalmente explicaba su diagnóstico: "Me han dicho que tengo un esguince en la rodilla con afección al ligamento y al menisco". Por lo que ahora le toca reposar de momento sin fecha de vuelta al programa.