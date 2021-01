Alcaldes piden soluciones a los cortes de luz en Fuensanta, Los Villares, Valdepeñas, Jamilena y La Bobadilla

Los regidores han subrayado en un comunicado que han aunado posturas para reclamar mejoras en las instalaciones eléctricas, tanto a los gestores de las compañías eléctricas como a las instituciones. En este sentido, han diseñado un calendario de encuentros con estas instituciones "para exponerles la problemática y exigir que se lleven a cabo las mejoras pertinentes con las que poner fin a este delicado asunto".

No obstante, y como punto de partida, se va a proceder a la recogida de firmas entre la ciudadanía, cuyas hojas estarán disponibles en los Centro Guadalinfo y en los ayuntamientos de cada municipio. "Pedimos la colaboración de los habitantes de nuestros pueblos para que entre todos hagamos visible y extensible el daño que estamos sufriendo", señalan los responsables municipales.

Añaden que los cortes de luz "están afectando a las casas de nuestros vecinos y vecinas, pero también están causando un terrible perjuicio" a las empresas. "Fuensanta de Martos, Jamilena, Los Villares, Valdepeñas de Jaén y La Bobadilla son zonas con industria y muchos negocios se están viendo damnificados a causa de los incesantes cortes de suministro eléctrico".

Con todo, han pedido a la compañía eléctrica que escuche sus peticiones y a las instituciones que "actúen con firmeza e insistan para que los cortes de luz desaparezcan de nuestro día a día". "Es un servicio básico, no podemos seguir con esta anomalía tan importante porque así "no conseguiremos algo con lo que llevamos luchando tanto tiempo, que no es otro tema que la despoblación en nuestras localidades".