Podemos critica que el equipo de Gobierno PP-Cs haya dejado de gastar 98 millones de euros en 2020

Podemos ha advertido de que 98 millones de euros son un 11,4 por ciento del presupuesto definitivo, "en donde se observa sobrante en partidas especialmente llamativas, como los 11.589.947 que se han dejado de gastar en personal del Ayuntamiento (Capítulo 1), los 11.880.819 que sobran en Acción Social, los 5.363.185,44 de euros sin gastar de la partida de ayuda a domicilio; los 571.843,94 euros de la partida de Teleasistencia, o los 942.914,48 de la partida para personas mayores".

De esta forma, el portavoz del Grupo Municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha considerado que esta falta de ejecución presupuestaria "no se justifica éticamente en el año de la COVID" y que es "el mismo modelo que avala políticas de austeridad y de reducción del gasto, que se aplicaron para salir de la anterior crisis. Ya se ha demostrado que sin gasto social, sin inversión en servicios públicos, no se sale adelante con justicia de las crisis".

Ha cuestionado que con el sobrante de personal el equipo de gobierno no haya cubierto bajas, jubilaciones o haya realizado contrataciones temporales para atender las demandas por la COVID, especialmente cuando "la legislación estatal les ha dado todas las herramientas por estar en un estado de emergencia".

"De esta forma, los servicios sociales hubieran funcionado mejor y con mayor rapidez, o se podrían haber solucionado los problemas de personal que sufre desde hace tiempo la Casa Amparo o los centros municipales de servicios sociales, y que Podemos viene denunciando desde principios de año".

Rivarés ha precisado que ha habido, según fuentes de CCOO, 150 peticiones urgentes de personal en diferentes áreas, de las que 30 eran para Servicios Sociales, 22 para Infraestructuras o 13 en Participación Ciudadana.

Para Podemos resulta "incomprensible" que en plena pandemia se hayan dejado de gastar algo más de 11,8 millones de euros en la partida de Acción Social y Familia. "Mientras, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el propio consejero de Acción Social y Fanilia, Ángel Lorén, sacan pecho de que han aumentado las ayudas de alimentación como ejemplo de buena gestión durante la COVID, pero no se están incrementando las ayudas para suministros básicos, por ejemplo, o para alternativa habitacional", ha añadido Rivarés.

Igual de incomprensible los más de 5 millones que han sobrado en Atención a Domicilio o el casi un millón en la partida para personas mayores, cuando precisamente, "las personas mayores es el colectivo que más ha acusado esta crisis, no sólo como población de riesgo ante la COVID, sino por ser más vulnerables a presentar cuadros de depresión, soledad o aislamiento".

Rivarés ha calificado la falta de ejecución presupuestaria como ejemplo de "mala gestión" y "falta de previsión" ante las necesidades de la población, por parte del gobierno. "Se pidió que se rehicieran los presupuestos y no se quiso. No supieron hacer una previsión de gasto acorde con lo que teníamos por delante contando con las ayudas que se iban a necesitar. Se han estado realizando modificaciones de crédito para atender las necesidades que ha generado la pandemia. ¿Y a fecha de 31 de diciembre nos encontramos con que se ha dejado de ejecutar un 11,4 por ciento del presupuesto?", ha apuntado Rivarés.

BORRADOR DE PRESUPUESTOS

Asimismo, ha considerado urgente que se presente "un borrador de presupuestos porque el no saber cuánto van a aportar otras administraciones no impide que se acuerde un presupuesto de mínimos". Ha apostillado que todos los ayuntamientos, menos Zaragoza y Alcañiz, los tienen, "el Gobierno de Aragón los tiene y la Diputación de Zaragoza, ya se va tarde, dado que en un año en el que van a continuar las dificultades es importante saber de cuánto disponemos de cara a tener el máximo tiempo de ejecución".

Rivarés ha recordado que "hasta en cuatro ocasiones, el equipo de gobierno se ha negado a conceder ayudas directas, alegando que no había dinero y la ejecución demuestra que no era así. No han llevado a cabo modificaciones de crédito para gastar ese dinero en lo que realmente se necesita y en Podemos se lo hemos dejado muy claro: ayudas directas para autónomos, alquiler, alternativa habitaciones y sector cultural, o atención a las personas en situación de vulnerabilidad".

"Una propuesta que fue llevada como moción al último pleno del 28 de diciembre, en el que fue aprobada, y que vamos a exigir que se cumpla", ha concluido Rivarés.