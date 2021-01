Kiko Matamoros se derrumba en 'Sálvame' al recordar a su primo fallecido: "Acabó fatal"

Sálvameha recibido este martes una llamada de alerta sobre un rostro conocido que actualmente vive en la calle sin poder protegerse de las bajas temperaturas, una situación que los tertulianos han lamentado. De hecho, Kiko Matamoros se ha emocionado al recordar a un familiar que pasó por una situación similar.

"Me emociono porque me he acordado de un familiar que vivió una situación extrema como la que estamos hablando, un primo hermano mío", ha expresado en directo el colaborador, visiblemente afligido.

"Acabó fatal el pobre, le arrolló un tren, perdió una pierna... Nosotros le ayudábamos pero él tenía un problema, es complicadísimo, hay situaciones en las que las familias se llegan a saturar porque no hay respuesta", ha apuntado.

.@KikoMatamoros se rompe contándonos la difícil situación que sufrió un familiar: “Fue extrema” https://t.co/RO8wKplTQb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 12, 2021

Matamoros no ha podido continuar su intervención y ha confesado sentirse "jodido". El tertuliano ha exigido la responsabilidad de la administración y se ha quejado de que algunos partidos políticos han sido "muy insolidarios".

Por su parte, Alonso Caparrós ha contado que, debido a su problema con las adicciones, estuvo a punto de quedarse en la calle. "La gente es muy cruel. La sociedad es muy cruel", ha opinado, recibiendo así el apoyo de Matamoros que, con la voz quebrada, ha opinado que se trata de "un problema importantísimo".