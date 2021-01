Industria concede una ayuda de 160.000 euros a Leading Metalmechanic para su plan de innovación

Según ha detallado el consejero del área, Francisco Martín, la Dirección General de Industria contribuirá a esta inversión con una subvención del 19,5% del total, a través de la línea de ayudas 'CRECE 2' (Crecimiento industrial para empresas industriales).

Esta convocatoria, que ha contado con un presupuesto de tres millones de euros, movilizará una inversión privada de cerca de 13 millones de euros en la modernización de los procesos productivos de 43 industrias cántabras.

Martín ha destacado que los proyectos subvencionados comprometen la creación de 35 nuevos empleos y el mantenimiento de las plantillas actuales, que suman 421 puestos de trabajo.

Leading Metalmechanic Solutions cuenta con una plantilla de 78 trabajadores y con este proyecto contempla la creación de dos nuevos puestos de trabajo, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Fundada en el año 1972, se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de mecanizados de precisión, prototipos, series cortas y producciones en serie de componentes, además de utillajes y modelos de fundición, en diversos tipos de materiales, tanto férricos como no férricos (aluminio, bronces, latones, titanio, etc.), y en todas sus formas productivas (forjados, laminados, fundiciones, etc.).

Está presente en una gran diversidad de sectores industriales, como automoción, metalúrgico, aeronáutico, defensa, ferroviario, nuclear o petroquímico.

PLAN DE INNOVACIÓN

El consejero de Industria ha felicitado a la empresa por su plan de innovación, que tiene como ejes estratégicos la renovación tecnológica, capital humano, I+D+i y orientación al cliente.

Martín ha explicado que, desde la implantación del plan de innovación, Leading ha logrado participar en numerosas iniciativas y proyectos relevantes en materia de I+D+i, no sólo en propuestas regionales, sino también en proyectos nacionales de gran alcance e incluso en consorcios europeos.

El consejero ha señalado que Leading viene realizando "un importante esfuerzo inversor" para posicionarse en la vanguardia tecnológica del sector y ofrecer un producto de calidad.

La empresa ha implantado un sistema de gestión de la calidad acorde a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, EN 9100:2018, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:200.

A lo largo de estos años, Leading ha liderado la investigación, el desarrollo y la innovación en áreas tan importantes como las tecnologías de nuevos materiales, los diseños de estructuras críticas y el desarrollo de sistemas que no solo le han dado pie a competir en un proyecto mundial como el del ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional), sino que también han permitido que mejore su actual cartera de productos y servicios, aprovechando las ayudas y colaboraciones con el Gobierno regional", ha declarado el consejero.

El proyecto subvencionado por la Consejería de Industria a través de la línea de ayudas CRECE incide en el impulso a las actividades de I+D+i y contempla hasta 25 inversiones en bienes de equipo y otros activos en distintas áreas: taller de producción en serie, taller de producción unitaria, área de calidad y área de almacenaje.

Entre la maquinaria que Leading tiene previsto incorporar figura un nuevo centro de mecanizado y un plato magnético para el taller de producción en serie, junto con equipos para lavado de piezas, comprobación de limpieza, prueba de fugas, desmagnetización, medidor decampo magnético, máquina equilibradora y taladro vertical de columna.

El proyecto contempla igualmente la incorporación de software de gestión de la calibración, para máquinas de medición de coordenadas, etc.