Rincón inicia campaña informativa de rebajas en establecimientos marcada por cumplimiento de medidas anticovid

La concejala del área, María del Carmen Cañizares, ha explicado que "en estos primeros días de campaña estamos detectando un alto nivel de compromiso y esfuerzo por parte de los establecimientos, empresas, trabajadores y ciudadanía para el cumplimiento de las medidas sanitarias".

Asimismo, ha incidido en La edil ha querido incidir que el objetivo de esta acción no es otra que "informar de las condiciones de venta para el cumplimiento de la normativa vigente, y en caso de detectar una irregularidad, proponer un periodo para subsanarla. Queremos que el consumidor se sienta seguro y protegido".

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia "de cumplir con los protocolos y las medidas sanitarias de prevención y control de la pandemia en los establecimientos de actividad comercial para asegurar la protección de la salud, y la seguridad de los trabajadores, consumidores y usuarios".

Durante la presente campaña se está procediendo a la comprobación de los probadores y las prendas depositadas que no han sido adquiridas por el consumidor, las medidas de distanciamiento, zonas de entradas y salidas al comercio, así como la disponibilidad de gel hidroalcohólico.

Por otro lado y como viene siendo habitual desde el Área se realiza un seguimiento en los establecimientos para velar por el cumplimiento de los distintos aspectos sobre las rebajas, como por ejemplo que los productos rebajados estén debidamente identificados y diferenciados.

En el año 2020 se detectaron irregularidades en 27 establecimientos, a los que se les realizó el correspondiente seguimiento y fueron subsanadas al cien por cien de los casos.

La mayoría de los incumplimientos que se detectaron fueron no disponer del formulario actualizado de Hojas de Reclamaciones, no indicar la fecha de inicio y finalización de rebajas, y no exhibir los precios de los artículos expuestos en los escaparates.

Paralelamente, desde la OMIC se desarrolla una campaña dirigida al consumidor sobre "los principales consejos a tener en cuenta durante las próximas semanas marcadas por las rebajas", ha explicado Cañizares.

También ha recordado que las rebajas son de precios, no de calidad, los artículos que se vendan como rebajados deben haber estado a la venta con anterioridad en el establecimiento, y no pueden estar deteriorados, subrayando la importancia que debe figurar el precio antiguo y junto a él, el precio rebajado, no acepte artículos con taras, la normativa prohíbe vender saldos como rebajas. "Todas estas recomendaciones forman parte de todas las medidas que se están realizando", ha concluido la edil.