El Gobierno aprueba licitar por 12,3 millones la renovación de traviesas en la linea de AVE Madrid-Sevilla

Las obras engloban los trabajos necesarios para la sustitución de un total de 69.597 traviesas monobloque de hormigón pretensado tipo Al-89, por nuevas traviesas tipo Al-VE para ancho UIC. El contrato cuenta con un valor estimado de 12.377.079,70 euros (IVA no incluido), que se desglosa en un presupuesto de licitación de 7.306.938,25 euros (IVA no incluido) más 5.070.141,45 euros (IVA no incluido) en concepto de suministro de materiales, y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses.

La sustitución de las traviesas se plantea de manera prioritaria a lo largo de unos 390 kilómetros repartidos en ambas vías, a su paso por las provincias de Córdoba y Sevilla.

La licitación de estas actuaciones, con cargo a fondos europeos, se enmarca en los trabajos de mejora integral previstos para la LAV Madrid-Sevilla, que contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.