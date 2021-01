"¡La abuela Herminia entre cuatro soldados!", así fue la aventura de María Galiana en los brazos de la UME

A veces la realidad supera a la ficción, el pasado 2020 dejo claro que esta frase es completamente cierta. Lo que no se esperaba para nada es que, en el inicio de este nuevo año, seguiría sorprendiendo con dicha realidad. También es así para María Galiana, más conocida como la tierna abuela Herminia de la serie Cuéntame.

La anécdota que vivió perfectamente podría haber sido sacada de uno de los guiones de la serie de TVE, pero fue la realidad misma. La actriz llegó a media tarde, desde Sevilla, donde ha pasado las navidades, a la estación de Atocha.

Una vez en la calle, gracias al paso de Filomena por la capital española, tanto la ínterprete com su hija, María del Valle, se dieron cuenta de que su traslado hasta su casa en el barrio de Moratalaz era prácticamente imposible en ese momento.

En una entrevista telefónica con el ABC, Galiana ha contado su experiencia: "No me atrevía a andar hasta el metro, porque, con la edad que tengo, lo único que me faltaba era una rotura de cadera". Por lo que su siguiente decisión fue intentar cruzar la Plaza del Emperador Carlos V para pasar la noche en uno de los hoteles frente a la propia estación y así ver al día siguiente si por fin podía llegar a su hogar.

Al poner en marcha el plan, madre e hija se encontraron "con una cantidad de nieve y de charcos impresionante (...) La distancia desde la estación al hotel es muy amplia, bastante grande y había tres o cuatro coches especiales de la UME. Se acercaron unos soldados y me dijeron que, si quería, me llevaban ellos en el coche". Pero son unos vehículos muy altos, "no podía subir", explicaba la actriz.

Después del segundo plan fallido, "a uno de ellos, al oficial, al que mandaba, se le ocurrió llevarme en brazos. Me hicieron la sillita de la reina y me llevaron en brazos al hotel", rememora Galiana al ABC.

Para aquellos que se lo pregunten, no, no hay foto. La única que pudo inmortalizar el momento era su hija, quién tenía que llevar las maletas, y sin las manos libres era un tanto difícil. Aun así, Galiana ha bromeado con el momento: "Esa hubiera sido una foto histórica. ¡La abuela Herminia entre cuatro soldados!".

Esta misma mañana ya ha podido coger un taxi, en cuanto ha sido informada de que los quitanieves hicieron su labor durante la noche y podía regresar sana y salva a su casa.

Lo que deja claro este gracioso momento es que vivimos en un momento donde, como dice Galiana, "hay que contar las anécotas, porque, si no, entre el Covid y la nieve..." Tampoco ha querido desaprovechar su entrevista para dar las gracias a la Unidad Militar de Emergencias por su labor.