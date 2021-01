Antequera alcanza los 42.328 habitantes a finales de 2020, la cifra más alta de la última década

Esta cifra supone el número más elevado de los últimos diez años. Concretamente, en 2011 había 42.144 habitantes, cifra que ha ido variando hasta los 42.328 de 2020, han manifestado en la rueda de prensa.

Estas cifras, unidas al análisis realizado respecto a 2000 (40.596 habitantes) y 2010 (45.234) conllevan que se haya registrado un aumento poblacional del 13,5 por ciento en los últimos 20 años que van de siglo, según han indicado.

Todo ello, teniendo en cuenta la segregación efectiva del ahora municipio de Villanueva de la Concepción, que hasta 2010 formaba parte de Antequera con una población media de algo más de 3.000 habitantes.

Barón ha considerado que este índice de incremento poblacional es "aceptable al encontrarse dentro de la horquilla estadística en la que se encuentran Andalucía y España", una cifra "lo suficientemente optimista en el caso de Antequera que denota clarísimamente el desarrollo de la ciudad no sólo en su economía sino también en la población", ha apuntado.

Por otra parte, el alcalde ha animado a los vecinos que residen habitualmente y no están empadronados a que lo hagan, "puesto que el que vive en una ciudad consume servicios y si no se está empadronado tanto el Estado como la comunidad autónoma no nos envían el dinero suficiente para poder hacernos cargo de los servicios necesarios".

Al respecto, ha explicado que "uno de los requisitos valorados -en lo que se refiere a transferencias tanto estatales como autonómicas- es el número de habitantes". "Mientras más habitantes haya, mayores ingresos y ayudas tendremos", ha apuntado.

Además, también ha dicho que hay que tener en cuenta que el empadronamiento en la ciudad "es necesario para poder acceder al disfrute de servicios gratuitos como el uso de instalaciones municipales deportivas o el transporte urbano en autobús".

El teniente de alcalde Juan Rosas ha informado de las formas que el Ayuntamiento dispone para empadronarse en el municipio, servicio que se ha venido "agilizando y modernizando" desde el último año y medio y que cobra más relevancia aún a la hora de poder facilitar los trámites a los ciudadanos en medio de una pandemia como la actual.

En este sentido, ha recordado que quien quiera empadronarse puede hacerlo de forma física y presencial en las dependencias de estadística ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento. Además, se ofrecen dos alternativas telemáticas que no conllevan el desplazamiento.

La primera forma es a través del correo electrónico padrón@antequera.es, haciendo la preceptiva solicitud y adjuntando documentos como la petición debidamente firmada, fotocopia del DNI y de un justificante de que se vive en el lugar en el que se dice. La segunda, podrá usarse si se dispone de certificado de firma digital a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.