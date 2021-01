Puig, sobre ajudes a empreses vinculades al seu germà: "El president de la Generalitat no té res a veure"

"En tot aquest àmbit, el president de la Generalitat no té res a veure i saben perfectament que no té res a veure", ha resolt als periodistes sobre la publicació aquest cap de setmana en diversos mitjans de converses de Whatsapp que arreplega l'expedient de la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana.

Puig ha remarcat que "una mentida contada moltes vegades reiteradament pareix que puga convertir-se en veritat, però no és així". "He de dir en primer lloc que hi ha un germà meu que treballa en una de les empreses, que no és ni la seua empresa ni participa la meua família", ha asseverat.

Dit açò, ha reiterat, com porta defenent "des del principi", que confia "absolutament en el funcionament de la Generalitat" i ha carregat contra les crítiques del PPCV, que va anunciar aquest dilluns que es querellarà en l'àmbit penal contra el germà de Puig i els seus socis si hi ha una investigació de Fiscalia de Castelló".

"El PP està des de fa molt de temps intentant eixa fugida cap a avant que fa temps va iniciar per a intentar en certa mesura democratitzar la corrupció, i això no és així", ha resolt el també líder del PSPV.

Per a Puig, la sanció de Competència és d'absoluta normalitat: "Hi ha hagut un expedient, hi ha hagut una sanció i en aquests moments les empreses que han sigut sancionades poden adoptar la posició que dins de la llei: acceptar-ho o recórrer això".

"En el meu cas, per descomptat, sempre atendré els criteris de legalitat i en l'àmbit ètic de l'honradesa", ha finalitzat.