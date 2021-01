Coronavirus.- Puig: "Hi ha marge encara abans d'arribar a un confinament domiciliari"

"Hi ha marge encara per a arribar a altres mesures abans d'un confinament domiciliari, que també té conseqüències molt negatives sobre la salut. És competència estatal però, en qualsevol cas, seria l'últim espai possible", ha defès en roda de premsa sobre el tancament de tota activitat no essencial que demanen els seus socis de govern (Compromís i Unides Podem).

Puig ha posat l'accent que les últimes limitacions (tancament perimetral, toc de queda a les 22 hores, tancament de l'hoteleria a les 17 i reunions de sis persones) són "de les més restrictives d'Espanya". És més, ha destacat que algunes comunitats les han aplicat recentment després de la Comunitat Valencianai que aquesta va ser "l'única que va limitar la tornada a casa en Nadal".

Açò suposa, al seu juí, un semiconfinament en la pràctica, per la qual cosa ha sostingut que "la prioritat, sens dubte", és el compliment del que està vigent. "No per augmentar les mesures anem a augmentar la capacitat de resposta", ha insistit, per a afirmar que "tampoc hi ha una relació directa entre les restriccions i el nombre de casos".

També ha posat en valor l'augment de la col·laboració amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els ajuntaments, els comerços i l'hoteleria per al compliment dels aforaments "en tot moment amb la legitimitat que dona l'ordenança".

A partir d'ací, Puig ha promès que en els pròxims dies s'avaluaran les últimes limitacions que porten "solament uns dies des que es van adoptar", en funció d'això, es prendran "les mesures que corresponga". "Estem en una situació en la qual cal ser més autoexigents que mai", ha reivindicat.

Ha pregat així als valencians no relaxar-se en el compliment de la higiene, l'ús de mascareta i la ventilació, malgrat el fred, i ha destacat que "la immensa majoria ha seguit les mesures". "Però la pandèmia té moltes cares, fins i tot algunes situacions que no s'acaben d'explicar", ha recordat advertint que "qualsevol relaxació en l'àmbit soci-familiar pot ser definitiva".

Per contra, ha ressaltat la vacunació com "l'actiu més important i el fet definitiu" ja amb quasi 50.000 persones vacunades, amb l'objectiu que les residències reben en 21 dies la segona dosi i "a mitat de febrer estiga immunitzada una part important de la població".

"EIXA ÉS LA POSICIÓ DE LA GENERALITAT"

Dit açò, el també líder del PSPV ha assegurat que les aportacions d'altres partits i de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra (Compromís), "són sempre considerades" i per la seua banda no té "res més a dir". "Eixa és la posició de la Generalitat", ha resolt, per a recalcar que "les mesures que la ciutadania ha de complir són les que ha acordat el govern".

I ha defès que la crisi ha d'abordar-se des de la serenitat i la prudència sense decisions "preses de manera espasmòdica ni excessivament tacticista". "Per descomptat, a mi quant menor soroll hi haja millor però, en qualsevol cas, l'ambició de tots ha de ser superar la pandèmia. Crec que tothom ha de sumar", ha aprofundit.

És una cosa que pretén tractar amb els líders del PPCV i Cs, Isabel Bonig i Toni Cantó, en la reunió que mantindrà aquest dimecres, una trobada que ells havien demanat i que atén "com sempre, per descomptat: He de tractar la seua visió sobre el moment actual, no hi ha cap altre tipus de posicionament".