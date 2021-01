Miguel Ángel Silvestre desafía al frío con un divertido desnudo en la nieve

Sergio Ramos, Cristina Pedroche, Paco León y, ahora, Miguel Ángel Silvestre. El actor castellonense se ha sumado a los famosos que han decidido desnudarse pese al temporal de nieve para plantarle cara, así, a la borrasca Filomena (y para subir contenido a sus respectivas redes sociales).

El intérprete de 38 años ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que, haciendo uso de su habitual buen humor, se quita la camiseta antes de echarse sobre una tumbona cubierta por un manto de nieve.

En la grabación, que roza las 2 millones de visitas, el rostro de 30 monedas (HBO) deja ver su musculado y depilado torso, lo que ha provocado una oleada de piropos entre sus seguidores. Una muestra de ello es la respuesta de Ricky Merino, exconcursante de Operación Triunfo 2017: "Madre mía, madre mía".

No obstante, el artista no solo ha reunido halagos, ya que también ha despertado una retahíla de bromas. "Miguel, no te resfríes, por fa", le ha escrito la presentadora Susana Giménez, una advertencia a la que se han sumado otros famosos como Alberto Velasco ("ven que te ponga yo una manta calentita") o Álex González ("queremos ver la levantada de después en el making of).