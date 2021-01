Casado: "Vamos a una velocidad de contagios importantísima y lo tenemos que frenar ya"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario en el que se han aprobado medidas excepcionales en toda la Comunidad, Casado ha vuelto a recomendar a la ciudadanía el autoconfinamiento con el fin de parar la velocidad de contagio.

Así, ha defendido que las medidas impuestas por la Junta y que se basan en el cierre del interior de los bares, los gimnasios y centros comerciales han demostrado su efectividad. No obstante, ha llamado a un confinamiento inteligente para evitar los contagios entre familiares.

La consejera ha insistido en su preocupación por la velocidad de contagio, ya que es "muy superior" a la de la segunda ola. "Volvemos a recomendar el autoconfinamiento, intentar quedarse en casa, no salir de casa excepto para aquellas actividades esenciales", ha reseñado.

Así, Verónica Casado ha defendido las medidas adoptadas por la Junta que posibilitaron la apertura del interior de la hostelería con aforos limitados, así como de los centros comerciales y los gimnasios, ya que al inicio de la Navidad las cifras eran buenas. "No se ha cerrado nada por temor a ninguna consecuencia, no se ha cerrado porque no había criterios", ha aseverado.

En cuanto a las causas que están llevando a este repunte la consejera ha apuntado al aumento de la incidencia en Madrid y la "siembra", es decir, personas que eran asintomáticas y han diseminado el contagio. No obstante, la consejera no ha ligado el incremento de contagios a la nueva cepa del virus detectada en Reino Unido, por lo que el incremento de la contagiosidad podría deberse a un aumento de los contactos sociales.