Cvirus.- Puig anuncia un fons de 120 milions per a ajudar unes 33.000 empreses més afectades per la restriccions

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts la creació d'un fons de cooperació Covid de 120 milions d'euros -amb aportacions de la Generalitat (50%), Diputacions (30%) i Ajuntaments (20%)- per a ajudar les empreses i autònoms més afectats per les restriccions sanitàries imposades per a frenar la pandèmia i que preveu arribar a unes 33.000 empreses i autònoms.