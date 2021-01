La Junta de Síndics fixarà data la setmana vinent per a una Diputació Permanent que se celebrarà al gener

La Mesa de les Corts Valencianes s'ha reunit aquest dimarts per a procedir a la tramitació de les iniciatives parlamentàries presentades els últims dies, entre elles, peticions de convocatòria de Diputació Permanent i també la petició feta per membres del Consell per a comparéixer davant la cambra i donar explicacions sobre l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 en el territori valencià i les accions preses per l'executiu autonòmic.

Entre aquestes peticions, figuren la del síndic de Cs, Toni Cantó, i la de la portaveu adjunta del PP, Eva Ortiz, presentades la passada setmana, de compareixença urgent del president de la Generalitat, Ximo Puig, per a informar de l'evolució de la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana i conéixer el grau d'execució del pla de vacunació.

A la vista de les dos peticions, la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, va sol·licitar el passat dia 7 la seua compareixença davant la Diputació Permanent de Les Corts durant el mes de gener per a informar d'aquests assumptes.

D'altra banda, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, havia anunciat la sol·licitud de compareixença de Puig en la Diputació Permanent per a explicar les ajudes concedides a empreses vinculades al seu germà Francis, i la sanció de la Comissió de la Competència a una productora d'aquest últim per pactar preus per a una licitació d'À Punt.

La Mesa de Les Corts ha decidit avançar la convocatòria de la Junta de Síndics, que es reunirà dimarts que ve, 19 de gener, per a posar data i orde del dia a una Diputació Permanent del parlament valencià.

Des de la cambra s'ha assenyalat en un comunicat que l'activitat parlamentària continua i despús-demà està convocada la comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos d'inundacions al Baix Segura, que té prevista cinc intervencions. La comissió d'estudi es tornarà a reunir aquest mes de gener en dos sessions més, concretament els dimecres 20 i 27. També està convocada la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual per al dilluns 18 de gener.

En la Mesa de Les Corts d'aquest dimarts també s'ha tingut coneixement de la comunicació del Congrés dels Diputats, per la qual s'informa del trasllat als grups parlamentaris de la cambra baixa de la sol·licitud d'informació del parlament valencià per a saber qual és la previsió per a iniciar la tramitació de la proposició de reforma de la disposició addicional segona de la Constitució per a la "reintegració efectiva del Dret Civil Valencià".