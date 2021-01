La Comunitat Valenciana tanca el 2020 amb 9.930 casos actius en el Sistema Viogén

Són 30 casos més respecte a les dades oficials del mes anterior, als quals cal sumar 81.319 casos detectats des del 2007, any en el qual es van iniciar els registres. Per tant, la xifra de dones i dones amb menors que han format part del sistema de seguiment engegat per l'Estat ascendeix a 91.469 en els últims 13 anys, segons ha informat la Delegació del Govern.

Dels 9.930 casos actius a la Comunitat Valenciana a final del 2020, 85 representaven un risc alt; 1.056, mitjà; 4.080, baix i 4.709 casos es van classificar com a "risc no estimat". L'estadística no arreplega cap cas en risc extrem en l'últim dia de l'exercici de l'any passat.

A 31 de gener del 2020 el Sistema VioGén va comptabilitzar 9.465 casos actius, 465 casos menys que el 31 de desembre del mateix any. Per províncies, Alacant comptabilitzava al desembre 3.909 casos en el Sistema VioGén, dels quals 38 representaven un risc alt i 422 un risc mitjà; Castelló, 1.302 casos, nou en risc alt i 207 en risc mitjà i València, 4.719, d'ells, 38 en risc alt i 427 mitjà.

En el conjunt de l'autonomia valenciana, segons l'estadística, entre els 9.930 casos actius a 31 de desembre de 2020 figuren 3.769 casos amb menors d'edat a càrrec de la víctima: Alacant (1.517), Castelló (502) i València (1.750).

COMPROMÍS "FERM"

Després de conéixer el balanç, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacat el compromís "ferm i decidit del Govern d'Espanya en la lluita contra la violència masclista".

Calero ha insistit que "les polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència masclista han sigut i són un dels pilars fonamentals d'aquest Govern que aposta pel feminisme com el gran canal de desenvolupament de la democràcia del segle XXI".

La delegada ha recordat que el pressupost del 2021 destinat a la lluita contra la violència masclista ascendeix a 258 milions d'euros, amb la qual cosa es superen els 200 milions arreplegats en els compromisos del Pacte d'Estat.