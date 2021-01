L'exregidor del PSPV a Agres arrabassa l'Alcaldia a Compromís en una moció de censura amb el suport del PP

La moció ha tirat endavant aquest dimarts, la qual cosa atorga a Rafael Sanjuan el bastó de comandament de la xicoteta localitat alacantina situada en la comarca del Comtat després de quasi dos anys de govern de la coalició.

En el ple municipal, que s'ha celebrat aquest dimarts sense públic a causa de la situació meteorològica i ha sigut retransmès per l'Ajuntament, la moció presentada per Sanjuan ha sigut aprovada per quatre vots, inclosos els de els tres edils del PP, María García, Venancio Pascual i Enrique Ribera.

Durant la sessió, l'exregidor socialista ha assenyalat Francés per ser "el verdader responsable de la moció de censura" i ha sostingut, en reiterades ocasions, que "no es tractava d'un assumpte personal", sinó que es deu a les diferències polítiques en l'aprovació dels pressupostos municipals de l'any 2020.

Per la seua banda, el fins ara primer edil d'Agres, Josep Manuel Francés -Compromís- ha rebutjat la maniobra encapçalada per l'exregidor del PSPV al que ha acusat de ser "un 'cunero'" i "un foraster" que "de manera arrogant ha pretès fer-se amb l'Alcaldia".

"Pense si paga la pena immolar-se i destruir 40 anys de carrera política per a convertir-se en un trànsfuga i carregar-se un projecte polític amb el suport de la dreta", ha declarat el líder de 'Junts per Agres'. Igualment, Francés ha defès durant la seua intervenció la gestió econòmica de Compromís al capdavant de l'Ajuntament en els últims dos anys i ha criticat la moció de censura: "És un insult i un atac a la democràcia".