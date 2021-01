Cvirus.- La Generalitat amplia fins al 50% el treball no presencial de les seues plantilles

La directriu, que entra en vigor aquest mateix dia, modifica parcialment l'establit en la resolució del passat 20 d'octubre, de manera que el percentatge de plantilla que podrà acollir-se, com a màxim, al treball no presencial en els centres de la Generalitat augmenta del 30 al 50%.

Seran les sotssecretaries de cada Conselleria, així com els òrgans que ostenten la direcció superior de personal dels respectius ens públics, les que organitzen els torns rotatoris presencials i no presencials del personal al seu càrrec.

Aquesta mesura es perllongarà durant el temps necessari que requerisquen les noves circumstàncies de la pandèmia a fi de garantir tant la salut dels treballadors del sector públic autonòmic com la correcta i completa prestació dels servicis.

Per eixe últim motiu, la resolució exclou de les modalitats de treball no presencial al personal depenent dels servicis socials o soci-sanitaris, el personal que tinga la consideració de servici essencial d'intervenció, així com el personal de la resta d'unitats administratives que han vingut prestant servicis essencials de forma presencial des de l'inici de la crisi sanitària. També tenen eixa consideració aquells llocs d'atenció al públic.