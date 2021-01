La tasa de incidencia en jóvenes de entre 17 y 34 años supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes

Así lo ha anunciado este martes el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, quien ha apuntado que el 78 por ciento de los contagios en las últimas jornadas tiene su origen en el ámbito del ocio y en las reuniones familiares y de amigos.

Pérez ha señalado que la situación epidemiológica actual, con 1.807 casos nuevos este lunes, "pone en riesgo la capacidad asistencial" del sistema sanitario, hasta el punto de que las actividades quirúrgicas no urgentes han tenido que ser aplazadas en todos los hospitales murcianos.

Ante este escenario, el experto ha pedido a la ciudadanía que limite "de forma radical" sus interacciones con personas no convivientes y cumpla con las medidas impulsadas por las autoridades sanitarias para frenar la tercera ola del Covid-19 en el territorio regional.

Pérez ha recordado que es el Ministerio de Sanidad el que define cuáles son las actividades de riesgo en función de la previsión de contagio y, en este sentido, ha manifestado que cualquier actividad que suponga quitarse la mascarilla aumenta las posibilidades de contraer coronavirus de forma masiva.

Respecto a las próximas semanas, el portavoz técnico del Comité Covid ha avanzado que serán "muy difíciles y duras", por lo que ha vuelto a apelar a la corresponsabilidad de la ciudadanía en la lucha contra el virus.

"Quedarse en casa es la mejor recomendación; interaccionar lo menos posible es la máxima. Hay que evitar cualquier tipo familiar y social, fuera de nuestros convivientes", ha dicho, tras lo ha reiterado que "si dejamos de interaccionar de forma radical como hicimos en noviembre podremos conseguir controlar esto".

Preguntado sobre la petición de determinadas organizaciones como la formación política Ciudadanos para cerrar las casas de apuestas como se ha hecho con la hostelería, Pérez ha contestado que en estas instalaciones es obligatorio llevar mascarilla, al igual que en el cine o en los comercios.

Por otro lado, ha adelantado que el confinamiento total de la población -como ha sugerido el Colegio de Médicos- es una cuestión del Gobierno central, y que hay que esperar a ver el resultado de las nuevas medidas porque en anteriores ocasiones "han funcionado" para bajar la curva.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Pérez ha señalado que este lunes se produjeron "serios problemas" durante la carga de datos que se envían al Ministerio de Sanidad respecto a las vacunas administradas hasta el momento en la Región de Murcia, con lo que la información ofrecida no se correspondía con el número de dosis aplicadas.

Así, según datos de este lunes, ya se han administrado 17.091 vacunas de las 25.685 recibidas, lo que representa el 66,5 por ciento del total, frente al 54,6 de la media nacional. Este martes se vacunará a 3.893 personas entre profesionales de Atención Primaria y Especializada, personal del '091' y centros privados.

Así mismo, el experto ha aclarado que el hecho de que haya sanitarios que aún no se han apuntado para recibir la correspondiente dosis no quiere decir que sean contrarios a la vacuna. "Ese porcentaje -quien aún no se ha apuntado- habrá que evaluarlo al final del proceso", ha recalcado.