Cvirus.- Oltra sobre aplicar més limitacions: "És més eficaç que estar sempre ranquejant, que és el que passa ara"

Així ho ha indicat en una entrevista en La Hora de la 1, recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que la Comunitat Valenciana, amb la incidència acumulada, la corba ascendent en contagis i el rècord d'ingressos en els hospitals, "estan donant la cara els contagis que es van produir en les trobades de Nadal", sense comptar amb els que vinguen de la Nit de cap d'any.

"Des de la part del govern que represente, vam portar dient des de novembre que fan falta mesures molt mes estrictes", ha dit, encara que ha recalcat que a la Comunitat "es va instal·lar un mantra que era salvar el Nadal", en al·lusió a la posició mantinguda pels socialistes en el Botànic, malgrat que ella mateixa va advertir en nombroses ocasions que "salvar el Nadal era que estiguérem tots en la taula, encara que fora en taules diferents, i que enguany hi ha un altre Nadal i que no faltara ningú".

No obstant açò, ha lamentat que ara "és obvi que estan donant la cara els contagis que es van produir durant les trobades de Nadal" i que reflecteixen un nombre creixent de casos i una pressió hospitalària i en les UCI "duríssima", amb un personal sanitari "exhaust" al qual "els falta cridar que es prenguen mesurades més estrictes, com a Balears", ha exposat.

En aquest context, Compromís va reunir aquest dilluns el seu òrgan de coordinació, que va decidir demanar al Govern central un confinament parcial, i no com el de març de parar tota l'activitat, sinó que incloga mantindre l'activitat acadèmica en marxa i part de l'econòmica.

PROCÉS DE VACUNACIÓ

Açò implica el tancament de l'hoteleria, establiments d'oci, turístics, hotelers o centres comercials de més de 800 m2 que no siguen de venda de productes essencials. Segons el parer de la coalició, segons ha concretat, "caldria suspendre l'activitat, almenys fins a final de mes, perquè en aquest moment el més important és no comprometre el procés de vacuna i no estressar i posar sota la pressió que estem posant el sistema sanitari i els seus treballadors".

Així mateix, s'inclou que no puga haver-hi trobades entre no convivents, excepte la part que tinga a veure amb la prestació de cures i ajuda amb la criança, però sobretot evitar "l'estat relacional", que considera que és "prescindible en aquest moment".

"Cal suspendre l'activitat de manera que aguantem tres setmanes, frenem els contagis, seguim vacunant i és més eficaç que estar sempre ranquejant, que és el que està passant ara", ha defès, perquè sosté que tancar l'hoteleria a les 17.00 hores tampoc vé bé al sector. En aquesta línia, la coalició també proposa un paquet d'ajudes als sectors afectats.

Oltra ha assenyalat que dirigeixen al Govern central la petició d'avançament del toc de queda a les 20.00 perquè la Comunitat Valenciana no té competències per a fer-ho o, també, planteja que es modifique el decret d'alarma per a arreplegar la possibilitat que les CA avancen a eixa hora el confinament nocturn.

POSTURA COMPARTIDA AMB UP

Oltra, que ha assenyalat que es tracta d'una posició compartida amb Unides Podem, el tercer soci del Botànic, ha argumentat que no es tracta "d'un problema d'interlocució" amb el PSPV que dirigeix Ximo Puig, sinó que ho ha definit com "un fenomen de diferents visions i propostes", en un debat que també es produeix en el si de la societat, al mateix temps que considera que és bo que els ciutadans coneguen les opcions en les quals es mou cada part.

En aquesta línia, encara que admet que hi ha "moltes incògnites" sobre el virus, "sí que tenim una certesa: que el confinament funciona" i ha sostingut que "probablement, si no s'haguera fet una desescalada per a salvar l'estiu, no estaríem ara en aquestes circumstàncies i el mateix ha passat amb salvar el Nadal". "Nosaltres el que opinem és que el primer és salvar vides i no col·lapsar el sistema sanitari més del que ja està", ha defès.

Així, entre les diferents posicions, ha assenyalat que no diu que ningú "tinga la veritat absoluta" però ha indicat que estan tractant de trobar un "equilibri", en el qual des de Compromís, ha dit, "seguirem treballant per a mesures més restrictives, que és el que demanen sanitaris, científics i que sabem que és el que funciona, que és trencar el contagi a través de restringir l'àmbit relacional".