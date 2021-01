Kate Hudson manda un mensaje a sus cuatro hermanos: "Sería bueno conectar un poco"

La relación de Kate Hudson con su padre biológico, Bill Hudson ha sido, desde el inicio, complicada, pero parece que el músico pretende ahora recuperar el contacto con alguno de sus otros hijos.

En una conversación con su hermano Oliver Hudson en el podcastSibling Rivalry, la joven explicó que había estado pensando durante bastante tiempo en su padre y en el resto de los hijos de este.

"¿Sabes en lo que he estado pensando últimamente? Papá", le dijo a Oliver. "He estado pensando mucho en papá. He estado pensando en nuestras hermanas con las que no pasamos tiempo y en nuestros hermanos pequeños. Tenemos cuatro hermanos con los que no pasamos tiempo".

Kate y Oliver son fruto de la relación de Bill Hudson con Goldie Hawn. Ademas, el intérprete tiene dos hijos con Cindy Williams, Zachary y Emily Hudson, y una hija de 15 años, Lalania Hudson, con Caroline Graham. No está claro a quién se refiere Kate con el cuarto hermano, pero Kurt Russell, a quien tanto ella como Oliver llaman "papá", también tiene dos hijos: Watt, con Goldie y Boston, con su exmujer Season Hubley.

"Estaba pensando en cómo todo el mundo está envejeciendo... sería bueno conectar un poco, especialmente con mis hermanas", comentó Kate Hudson en el podcast. "Hemos estado hablando mucho sobre las relaciones entre hermanos y las relaciones angustiadas y estamos sentados aquí, pensamos, 'tenemos la mejor familia, somos tan geniales' y, sin embargo, nunca reconocemos el hecho de que tenemos otros cuatro hermanos. Cuatro", continuó la actriz.

"Así que he estado pensando mucho en los Hudson. Creo que es importante que nos comuniquemos con todos nuestros hermanos y, tal vez, nos conectemos un poco con ellos", añadió la estadounidense.

Pese a que la difícil relación de Bill Hudson con Oliver y Kate siempre ha estado presente, en el año 2015, Oliver compartió una imagen en Instagram durante el Día del Padre en la que escribió: "Feliz día del abandono". Este hecho llevó a Bill a decir que los dos hermanos "ya no eran parte" de su vida y añadió: "La publicación de Oliver en Instagram fue un ataque malicioso, vicioso y premeditado. Ahora él está muerto para mí. Al igual que Kate. Estoy de luto por su pérdida a pesar de que todavía están caminando por esta tierra".

Sin embargo, en 2018, Oliver explicó que la vida los llevó a reconectarse con su padre y que había estado "en cierto modo en contacto" desde entonces.