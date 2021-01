El metro seguirá abierto esta noche y Ayuso asegura que trabajan para que no haya más aglomeraciones

Metro de Madrid ha alcanzado este martes 100 horas de apertura continuada por primera vez en sus 101 años de historia y el récord va camino de aumentar, porque el suburbano continuará abierto durante la noche del martes al miércoles. Así lo ha anunciado la empresa pública a través de las redes sociales. El objetivo es garantizar la movilidad imprescindible de los madrileños dadas las dificultades que existen en superficie debido a la nieve acumulada y al hielo.

Son muchos los madrileños que estos días están echando mano del suburbano para acudir a sus trabajos o para otros desplazamientos y ese aumento de la demanda ha provocado aglomeraciones en algunos momentos. Entre las 2.00 y las 6.00 horas de este martes, Metro ha transportado a 14.447 viajeros, un 10,4% más que el día anterior. La mayoría de personas, hasta 11.302, han usado el transporte público entre las 5.00 y las 6.00 horas, según los datos de la empresa.

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, señaló este lunes que todos los trenes de metro disponibles están funcionando. No son, sin embargo, todos los convoyes de los que dispone la Comunidad, porque decenas de trenes prestan servicio debido a que se encontraban atrapados en los depósitos que la empresa pública tiene al aire libre. Los trabajos de limpieza de estas instalaciones se están priorizando para tratar de poner en funcionamiento esos trenes con la máxima celeridad. Este lunes se quedaron 98 convoyes sin salir, pero este martes la cifra ha descendido, según fuentes de Metro de Madrid, que aseguran que están en funcionamiento el 80% de los 325 trenes que tiene la región, lo que ha supuesto una mejora de las frecuencias con respecto a jornadas anteriores.

Esta imposibilidad de sacar toda la flota disponible puede estar detrás de las imágenes de aglomeraciones que se vieron este lunes y este martes. También influyen otros factores, como la progresiva recuperación de la actividad de la EMT o algunas incidencias registras en las líneas C3 y C5 de Cercanías, lo que ha supuesto un trasvase de viajeros de esta red a la del suburbano.

En una entrevista en Telemadrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que ha habido horas "complicadas" en Metro, sobre todo en horas punta, dado que ha sido el único transporte público que estaba funcionando 24 horas. "No podemos sacar de la nada más maquinistas, más vagones. Esto no funciona así", ha lamentado la dirigente regional, que ha asegurado que el Gobierno regional "no han dejado de trabajar" para mejorar la situación.

Si hay que usar el metro, Díaz Ayuso ha aconsejado evitar las horas punta, siempre que sea posible, y ha insistido en que se trata de solventar los problemas cuanto antes. "Esta situación va a mejorar porque cada día los vehículos van a poder circulary cada vez más líneas del resto de servicios van a poder operar. Lo que vimos ayer (por las aglomeraciones de este lunes) no es la tónica general", ha zanjado.

La presidenta, no obstante, ha sostenido que el metro es "un lugar seguro" porque allí los ciudadanos están con mascarilla, no hablan entre ellos y el aire se renueva constantemente.

El transporte público y las carreteras van retomando el pulso

La Comunidad de Madrid va recuperando poco a poco la movilidad, que es uno de los aspectos más afectados por el paso de la borrasca Filomena. La EMT de Madrid ya restableció ayer el Servicio Especial Feria de Madrid - Hospital Isabel Zendal, y este martes ya funcionan 27 líneas (14, 19, 21, 27, 34, 38, 45, 56, 81, 85, 86, 121, 124, 125, 135, 138, 143, 146, 147, 156, 165, 166, 210, C1, C2, H1, T32). Se ha dado prioridad a restablecer las líneas que llegan a los hospitales, Mercamadrid y aquellas consideradas "estructurantes" de la movilidad en la capital.

En cuanto a los autobuses interurbanos, 123 líneas de autobuses interurbanos que unen casi un centenar de municipios ya están en funcionamiento. Todas las líneas de Cercanías, excepto la C-9 entre Cercedilla y Cotos, están operativas.

Más de medio centenar de máquinas quitanieves siguen trabajando en la red de carreteras de la región. El 88% de todas ellas ya no tienen restricciones de paso. La situación de las vías de comunicación se puede consultar en una web habilitada al efecto por el Gobierno regional.

❄️🛣 Las quitanieves de nuestra Dirección General de Carreteras siguen trabajando para despejar todas la #carreteras de la @ComunidadMadrid.



🎥 También en las zonas más alejadas y complicadas de la región. Esta mañana en la M-611, en La Morcuera #Filomenapic.twitter.com/Ya1wNozzoX — Ángel Garrido (@angelgarridog) January 12, 2021

Madrid recibió el pasado fin de semana quitanieves de refuerzo desde Andalucía y Murcia y este lunes, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, se abrió a recibir apoyo de otras comunidades que no estén tan afectadas por el temporal y puedan aportar maquinaria para que Madrid recupere la normalidad cuanto antes.