Asraf Beno cumple un propósito de año nuevo empezando una transformación radical

En La casa fuerte, Asraf Beno confesó que no se encontraba en el mejor momento físico y anímico de su vida debido a que llegó a engordar 16 kilos durante el confinamiento.

"Cuando hablo de mis cosas malas, siempre me pongo a llorar... Me veo y me pongo a llorar. Me veo el físico, con más barriga, peor cuerpo... Me defraudo al verme como estoy físicamente, no estoy en el mejor momento de mi vida", reconoció el novio de Isa Pantoja en el programa.

Ahora, el modelo está decidido a remontar dando los primeros pasos para su transformación y conseguir volver a ser el que era. Para empezar, se ha comprado unas zapatillas y ha sacado la ropa de deporte.

Captura de pantalla del Instagram de Asraf Beno. ASRAF_BENO / INSTAGRAM

Recientemente, el joven ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo entrena con carreras todas las mañana para ganar resistencia antes de fortalecer intensamente los músculos.

"4 km. Toca recuperar poco a poco. 606 calorías en 33 minutos", ha escrito en una historia en la que se aprecia una carretera donde el yerno de Isabel Pantoja ha comenzado esta nueva rutina fitness.