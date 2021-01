María Teresa Campos se sincera con Pepe del Real sobre Isabel Gemio: "No quiere saber nada más de esa señora"

La entrevista de Isabel Gemio a la presentadora María Teresa Campos sigue dando mucho de qué hablar. El encuentro entre estas dos grandes de la televisión no dejó indiferente a nadie y es que la tensión podía palparse en el ambiente desde el inicio de la entrevista.

Esta exclusiva era una de las más esperadas en el canal de Isabel Gemio, Charlas con alma, ya que era la primera vez que la veterana se sentaba como entrevistada tras el enfrentamiento que protagonizó junto a Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Al parecer, en esta ocasión María Teresa tampoco se encontró muy cómoda y estuvo prácticamente durante toda la entrevista a la defensiva.

Tras el accidentado encuentro, las Campos no han dudado en arremeter contra la periodista que, según parece, no ha aguantado la presión. Este lunes, Gemio publicaba un post en el que, al borde de las lágrimas, contaba su versión de la criticada entrevista. La presentadora aseguró que su intención no era incomodar a su compañera de profesión y que lo hizo "desde el cariño y el respeto".

La reacción de Isabel Gemio ha dado causado furor en redes sociales y muchos estaban esperando la contrarréplica de María Teresa, pues bien, ha llegado; la veterana ha concedido una entrevista a Pepe del Real, colaborador de El programa de Ana Rosa, quien ha cotado todos los detalles. El periodista ha explicado que la presentadora considera que su compañera le hizo una encerrona y que le hizo preguntas que sabía que traerían polémica.

Asimismo, María Teresa ha comentado que desde la primera pregunta Gemio no estuvo acertada, ya que inició recalcando la edad de la invitada. "Teresa asegura que Isabel no supo llevarla y que ella sola se ha puesto en boca de todo el mundo", ha comentado Del Real. "No quiere saber nada más de esa señora y menos con el vídeo que ha publicado", ha trasladado el colaborador al resto de sus compañeros.

Asimismo, el comunicador ha explicado que la presentadora andaluza le ha confesado que Isabel Gemio no la ha llamado para aclarar las cosas y que prefiere que no lo haga. "Que no la llame porque no le va a contestar al teléfono", ha añadido.